Napi Mázli – új terméket dobott piacra a Szerencsejáték Zrt.

Villámgyors termékfejlesztéssel megalkottuk a Napi Mázli elnevezésű játékot, ami naponta kétszer is játszható, és egész magas nyereményt kínál – többek között erről beszélt Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója az új játékot bemutató hétfői sajtótájékoztatón az Economx tudósítása szerint.

Az előzményekről szólva Mager felidézte, hogy 2023 a sportfogadás éve volt, amire a cég egy világszínvonalú termékkel válaszolt a TippMixPro megújításával, ugyanakkor tavaly visszahozták a lottójátékhoz kapcsolódó lakásnyereményt is. Elmondta, hogy az ehhez szükséges játékos kártyát 1,3 millióan kérték ki a lottó feladásával együtt.

A tudósítás szerint Mager Andrea elmondta azt is, hogy miközben a világban visszaszorulóban vannak a lottójátékok, addig Magyarországon tavaly 14 százalékos növekedést tapasztaltak a lottó szegmensben. Felidézte, hogy 19 éve nem vezettek be új lottójátékot, de az EuroJackpotot is már 10 éve kínálják a játékosoknak. A kutatásokból ugyanakkor kiderült, hogy a játékosok számára nemcsak a nagy nyeremény számít, hanem a gyors játékélmény, valamint a gyakori siker is. Ennek az igénynek a kielégítésére alkották meg a Napi Mázli játékot, amit Mager Andrea szerint könnyű megérteni és megszeretni, és rászokni sem lesz nehéz.

A játékot Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója mutatta be. A Napi Mázliban dátumokat és szimbólumokat lehet megjátszani, és ikersorsolással, dupla eséllyel játszhatnak a játékosok. Naponta 23 óráig lehet játszani, mert mindennap 23 és 24 óra között tartják a dupla sorsolást.

A Szerencsejáték Zrt. honlapjára feltöltött szabályzat szerint a Napi Mázliban egy évet, az év egy napját (hónapot és napot), valamint egy szimbólumot kell kiválasztani. Az év 00-99 közötti szám lehet, azaz az évszámok utolsó két számjegyét kell csak megadni, a nap a naptár 365 napja közül válaszható ki, a hónap sorszáma 01–12 között lehet a nap pedig 1–31 között.

A legújabb napi játék mától érhető el a lottózókban, illetve virtuális formában a társaság honlapján. Az ára a lottójátékoknál megszokott alapár, egy mező kitöltéséért 400 forintot kell fizetniük a játékosoknak, a maximális elérhető nyeremény pedig 100 millió forint – írja az Economx.