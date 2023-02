Lecsúszhatnak a nyugdíjemelésről az évhalasztók, még nem késő visszalépni

Lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is fennálltak. Érdemes átgondolni a döntést, mert az idei rekordméretű 15 százalékos nyugdíjemelés csak annak jár, aki tavaly nyugdíjba vonult – írja az adó.hu. Ugyanez vonatkozik a 13. havira is.

A nyugdíjtörvény szerint öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik legalább húsz év szolgálati idővel. Ez az az időpont, amelytől kezdve már kérhető az öregségi nyugdíj megállapítása. A nyugdíjkorhatár elérésétől függetlenül, életkorra tekintet nélkül a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása vehető igénybe a negyven év jogosultsági idő meglététől.

Mi történik akkor, ha a korhatár betöltésekor, illetve a negyven év jogosultsági idő elérésekor nem történik meg a nyugdíj igénybevétele?

Ez az eset nem ritka, mivel a nyugdíj jogosultság bekövetkezésekor nem kötelező a nyugdíjigény benyújtása, annak időpontja a jogosult döntésétől függ – hívja fel a figyelmet Molnárné Balogh Márta tb-szakértő. Egyszerűbbé teszi a helyzetet az a körülmény is, hogy ma már az öregségi nyugdíj megállapításának nem előfeltétele a biztosítási jogviszony (például munkaviszony) megszüntetése, így munkavégzés mellett is bármikor kérhető a nyugdíj megállapítása.

Amennyiben a körülmények nem feltétlenül indokolják, hogy a nyugdíjat már az első lehetséges időponttól igénybe vegye valaki, a 2023. január havi nyugdíjemelés mértékének – tizenöt százalék – ismeretében célszerű átgondolni, előnyös-e, vagy nem, ha a döntést elhalasztjuk, későbbi időponttól igényeljük a nyugdíjat.

Most már pontosan ki lehet számítani, hogy egy 2022-es kezdetű nyugellátás milyen összegű lesz 2023. januárjától kezdve, és mekkora lesz a 2023-as tizenharmadik havi nyugdíj.

Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs olyan ok, amely miatt feltétlenül, mihamarabb igénybe kell venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást. Ez a kérdés azokat is érinti, akik az adott évben érik el nyugdíj jogosultságukat, és azokat is, akikkel ez már korábban megtörtént, de eddig valamilyen oknál fogva – legtöbbször a tovább dolgozás miatt – még nem döntöttek a nyugdíj igénylés mellett.

A különbség az időpontok között a következő: ha 2022-ben történik a nyugdíjba vonulás, a nyugellátás összege a 2022. évi szabályok szerint kerül kiszámításra, és még nem részesülünk a 2022. évi éves, januári nyugdíjemelésben, de a 2023. éviben már igen. Ha 2022 után, 2023-ban történik majd a nyugdíjba vonulás, a 2023. évi kiszámítási szabályok szerinti lesz a nyugdíjszámítás, és az évi rendszeres nyugdíjemelés először 2024-ben jár majd.

Ugyanez a szabály vonatkozik a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságra is.

Sokan még új döntést hozhatnak

A 2023. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz majd az ún. valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A szintre igazítás az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedésének alapul vételével történik, és ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére.

A valorizációs szorzószámok közzététele minden év márciusában történik. Így arra a kérdésre választ adni, hogy egészen pontosan mennyi lesz az adott évben megállapított nyugdíj összege, korábban sajnos nem lehet. (Januártól-márciusig nyugdíjelőleget kapnak az érintettek.)

Abban az esetben, ha mégis a korábbi időpontban történő nyugdíj megállapítás mellett döntenénk,

lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is fennálltak.

A fentiek a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása igénybe vételénél is érvényesülnek. Ha a hölgy 2022-ben szerzi meg a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági időt, ettől kezdve eldöntheti, hogy a nyugellátást 2022-ben, vagy majd csak 2023-ban, esetleg még később igényli a nyugdíj összegére, vagy egyéb számára fontos körülményre tekintettel.