Változnak az éjszakai műszak szabályai, átírták a Munka törvénykönyvét

Egy január 1-től hatályos munkajogi változásra alapján a háromműszakos munkarendben foglalkoztató cégeknél a 10 év alatti gyereket nevelő anya vagy 10 év alatti gyerekét egyedül nevelő munkavállaló nem osztható be éjszakai munkára, ha ehhez nem járul hozzá. A szabályozás azonnali cselekvésre készteti a cégeket és egy sor kérdést felvet – írja a hrportal.hu.

A 2023. január 1. napjától hatályos új rendelkezések az éjszakai munka elrendelésével kapcsolatban új korlátokat is szabnak. Ennek alapján az éjszakai munka a női munkavállaló számára gyermeke hároméves korától tízéves koráig, vagy a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára, gyermeke hároméves korától tízéves koráig csak a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával osztható be – hívta fel a portál figyelmét Ottó Csaba, a Man at Work munkaerő-kölcsönző cég ügyvezetője,.

E rendelkezések azt is jelentik, hogy az új belépők mellett a január 1. napján már foglalkoztatott, érintett munkavállalókat is nyilatkoztatni kell a munkáltatóknak arról, hogy hozzájárulnak az éjszakai munkavégzésre történő beosztáshoz. Ilyen hozzájárulás hiányában ugyanis éjszakai munkára nem oszthatók be, így többműszakos munkarend éjszakai műszakjában sem foglalkoztathatók.

Ottó Csaba megjegyezte, hogy ez plusz adminisztrációt jelent a munkaadóknak, ugyanis eddig a gyereküket egyedül nevelő munkavállalókról nem vezettek nyilvántartást és a korábbi felvételeknél sem volt mindig szempont, ki az, aki nem szeretne éjszakai műszakban dolgozni.

Fodor T. Gábor ügyvéd, munkajogi szakértő úgy látja, hogy az esetek 99 százalékában ez nem okoz majd fennakadást, ám sok a nyitott kérdés. Mi történik, ha a munkavállaló a próbaidő alatt hozzájárul az éjszakai munkához, majd utána visszavonja a nyilatkozatot. Egyáltalán milyen időközön belül lehet visszavonni a hozzájáruló nyilatkozatot? Gyerekét egyedül nevelő munkavállalónak minősül-e az, aki heti váltásban neveli a gyerekét? Elmondta, hogy – főleg a jogelveken alapuló álláspontja szerint – kellő értesítési idővel vissza lehet vonni a nyilatkozatot, de erről a jogszabály érdemi rendelkezéseket nem tartalmaz, így pontos értesítési időtartamot nem tud mondani.