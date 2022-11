Veszélybe kerülhet sokak jogosítványa, ha ezt a vizsgálatot elmulasztják

Sokan nem tudják, hogy a jogosítvány maga soha nem jár le, évül el, az orvosi vizsgálat után bármennyi kihagyás után meghosszabbítható. Az ehhez szükséges kérdőív önbevalláson alapul, nem érdemes elsumákolni a betegségeinket, mert jobb esetben a háziorvos bírálja felül az állapotunkat, rosszabb esetben egy balesetnél derül ki a dolog - és megüthetjük a bokánkat – figyelmeztet a péncentrum.hu.

Pető Attila, közlekedési szakember és vezetésoktató szerint két fontos dolgot nem szoktak tudni a jogosítványok rendszerével kapcsolatban. Az egyik, hogy ha valakinek egyszer meglett a jogosítványa – mindegy, hogy 20 éve szerezte, de nem hosszabbíttatta meg -, az soha nem évül el, hanem az orvosi alkalmassági vizsgálat után újra kiváltható az okmányirodában. Hivatalosan mindig a választott háziorvosunk végezheti az alkalmassági vizsgálatot, bizonyos esetekben az üzemorvos, vagy más háziorvos is megcsinálhatja, de csak akkor – ez rajta is van az igénylőlapon -, ha erről értesíti a választott háziorvost,

Nem érdemes hazudni

Ugyan a vizsgálati lap kitöltése önbevallásos alapú, de egyáltalán nem érdemes elsumákolni a betegségeinket. Mivel ez egy hivatalos nyomtatvány, büntetőjogi felelősségel kijelentjük, hogy a rajta szereplő adatok a valóságot tükrözik – és ez vonatkozik az egészségügyi állapotra is! Ha mondjuk valaki beírja, hogy nincs alvászavara, miközben mégis van, abból nagyon nagy gond lehet. Amennyiben utólag, mondjuk egy balesetnél kiderül, hogy mégis valamilyen, a vezetés szempontjából hátráltató egészségügyi problémája van, akkor nem csak tévesen nyilatkozót vehetik elő, de az orvost is, aki megadta az alkalmasságit – húzta alá a portálnak Pető Attila, aki szerint éppen ezért az orvosok is szigorúan veszik a jogsihosszabbítást.

Ne vegyük félvállról az alvásprolémákat!

Különösen az alvászavarok tekintetében nem érdemes hazudni a vizsgálati lapon, hanem saját érdekünkben és a többi közlekedő védelmében inkább vállalni a vizsgálatokat és a kezelést – figyelmeztetett G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Azoknál a gépjárművezetőknél, akiknél felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív apnoé gyanúja, a jogosítvány kiadása előtt alvászavar szűrővizsgálatra kell beutalni. A jogszabály módosításának a célja, hogy megelőzze és jelentősen csökkentse az egyik legveszélyesebb alvászavarban lévő betegek által okozott közlekedési balesetek kockázatát. A nemzetközi tapasztalatok szerint, amelyeket egyébként a hazai adatok is megerősítenek, az alvási apnoés betegek körében többszörös a kockázata annak, hogy közlekedési balesetet okoznak.

Ezek a betegek egyébként megfelelő kezelés mellett továbbra is részt vehetnek a közlekedésben. Az EU 2020-as évekre szóló közlekedésbiztonsági programjának keretében bekerültek a 2014/85/EU bizottsági irányelvbe, amely alapján egyébként 2015. április 1-jén lépett hatályba Magyarországon is az irányelvet érvényesítő jogszabály. Amennyiben a korábbi adatok alapján alvási apnoé gyanúja merül fel, az orvos elrendelheti a szakvélemény bekérését, mely kizárólag akkreditált intézményben és szomnológus végzettségű szakorvos véleményezésével érvényes – húzta alá G. Németh György.