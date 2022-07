Szerdától 21 forinttal csökken a benzin nem hatósági ára

A holtankoljak.hu adatai szerint szerdától 700 forint alá csökken a benzin nagykereskedelmi ára.

Ez most bruttó 21 forintos csökkenést jelent, míg a piaci gázolajért bruttó 28 forinttal kell majd kevesebbet fizetni azoknak, akik valamilyen ok miatt piaci áron tankolnak. A hatósági ár ugyanis a benzin és a gázolaj esetében októberig 480 forint per liter.

Aki nem a hatósági áron tankol, az szerdától az alábbi piaci átlagárakat tapasztalhatja a kutakon: