Siófoki polgármester: Ötször annyit fizetünk az áramért, mint tavaly

Lengyel Róbert Siófok polgármestere egy pontos összegzést kért kollégáitól arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatuk tavaly ilyenkor mennyit fizetett és pillanatnyilag mekkora összeget fizet az áramért kilowattóránként.

Nos, egy éve egy kwh 27 Ft volt, most pedig 123 Ft. Ez bizony majd ötszörös emelkedés, ami magyarázatot ad arra, hogy is kerül idén százmillióinkba csak az, hogy az éjszakai közvilágítás működjön Siófokon. A korábbi kormánydöntések okán elvont/lecsökkentett bevételek és a hihetetlen mértékű áremelkedések mellett azt gondolom, a laikus számára is érthető, miért szajkózom az előrelátó és megfontolt gazdálkodást