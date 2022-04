Az asztalosok szerint 30-50 százalékkal drágultak a bútorok egy év alatt

Egy felmérés során arra kérték az asztalosokat, illetve a bútorszakmában dolgozó személyeket (például értékesítők), hogy mondják meg, mekkora változást észlelnek a piacon az egy évvel ezelőtti árakhoz képest. A bútorpiac persze sokféle szegmensre bontható fel, ebből kifolyólag a felmérést készítő AndaMédia szerint a nagyon eltérő vélemények nem feltétlenül irrelevánsok. A felmérésben több tucat ember vett részt: voltak, akik szerint mindössze 10% volt a növekedés, mások szerint 50.

A diagrammról megállapítható, hogy a legtöbb megkérdezett szerint 50, 30, illetve 20 százalékos ár drágulás volt tapasztalható.

Drágultak az alapanyagok is

A kanape.net ügyvezetője, Horváth István szerint a bútorok drágulása több tényező függvénye. Elöljáróban leszögezte, hogy a legtöbb bútor Lengyelországban készül. Általában azok is, amiket „német importként” reklámoznak, mert lehet, hogy Németországból hozzák be őket, de eredetileg Lengyelországban készültek. A lengyel gyártók pedig az alkatrészeket és alapanyagokat főleg Fehéroroszországból és Ukrajnából szerzik be.

Mind a fa, mind a fém alkatrészek sokkal drágábbak, mint korábban, nem beszélve a szivacsokról. A háború nagyon betett ennek a szegmensnek is. A dollár- és euró-elszámolás, a forint gyengülése és az általános infláció miatt pedig nálunk hatványozottabban jelentkeznek a drágulások. Ellátási zavartól viszont nem kell tartani.