Két újabb húzással vennék el Magyarországtól a külföldi élelmiszerláncok kedvét

Egy munkaanyag kering kormányzati berkekben, amely a külföldi hátterű élelmiszerláncokat hozná nehezebb helyzetbe, derül ki a Telex cikkéből. A portál azt írja, hogy hetek óta beszél a kereskedelmi szakma arról,, hogy „megdöbbentő tervet” fontolgat a kormány, de mi úgy tudjuk, már tavaly év vége óta agyalnak a következő két dolgon.

A 100 milliárd forintnál nagyobb árbevételt elérő kiskereskedelmi láncokat („praktikusan és ábécésorrendben az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny Market, a Spar, illetve a Tesco”) két dolog is sújtaná, a lap szerint már törvényjavaslat-verzió is született, de az még csak terv. Egyrészt emelkedne a kiskereskedelmi adó, a nagyokra célzó sávos adó felső kulcsa tovább menne feljebb. Másrészt „a kormány egy olyan törvényt is fontolgat, amely (vélhetően alkotmányellenesen) a nagy láncoktól ingyen elvonná az áruiknak egy részét, azokat, amelyek közelednek a minőség-megőrzési határnapjukhoz. Amennyire tudjuk, a láncok kötelesek lennének felajánlani az államnak, egészen pontosan a hamarosan megalapítandó Élelmiszermentő Központnak (ÉMK) – amit majd a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kontrollál – minden élelmiszert a minőség-megőrzési időtartam előtt 48 órával.”

Ez akár azt is eredményezhetné, hogy nem lenne többé kenyér, zsemle, más pékáru a Tescoban, Aldiban, Sparban, és a többi külföldi hátterű élelmiszerláncnál, pont azért, mert a lejárat előtt 48 órával át kéne adniuk ingyen egy új állami szervnek. Akkor pedig sütni, forgalmazni sem érdemes.

A kötelező, ingyenes beszolgáltatással is gond van, logisztikai szempontból is, meg óriási költségeket is sózna ezzel a külföldi cégek nyakába az új szabály.