Újépítésű otthonok idén 1 millió Ft befizetésével!(x)

A nagysikerű Park West projekt folytatása, a Park West 2, a Szabolcs utca 15-25. szám alatt, a Dózsa György úttól és a Lehel úttól mindössze pár percre található. A környék a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerülete: egymás után jelennek meg új lakóépületek és irodaházak, a lakópark környezetében pedig sok bolt, kávézó, gyógyszertár, óvoda és iskola is megtalálható.

A kiváló lokációnak köszönhetően a belváros könnyedén megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel – buszokkal, villamossal és metróval – egyaránt. A lakófejlesztés elsősorban az aktív életmódot élők számára kínál vonzó otthonokat, akiknek fontos a belváros közelsége, ugyanakkor a környezettudatos életmód, valamint a személyre szabható okos és közösségi szolgáltatások is.

A fejlesztők az országban elsőként közösségi (community) szolgáltatások kialakításával a lakóközösség építésére is gondoltak. A házon belül többek között elérhető lesz közösségi nappali és közösségi könyvtár is, ahol kedvenc köteteinket találhatjuk meg a polcokon. A kisebb szerelési munkák miatt sem kell aggódni az itt lakóknak, a házban kialakított közösségi fészerben minden szerszám megtalálható, amire a háztartásban szükség lehet. A Park West 2 kiváló elhelyezkedésének köszönhetően könnyen élhetünk igazi környezetbarát városi életet, akár autó nélkül is, de ha épp szükségünk lenne egy kocsira, akkor a car-sharing szolgáltatás is kapóra jöhet. Aki pedig szeret online vásárolni annak jó hír, hogy a lakóparkban 0-24 órás csomagátvételi pont is elérhető lesz.

A Park West 2 lakásai teraszosak és egytől egyig okosotthonok. Minden lakáshoz ingyenes Smart Home alap csomag biztosított, mely tartalmazza a központi egységet, fűtés szabályozást és okos dugaljat. A szolgáltatások igény szerint, felár ellenében Smart+ funkciókkal is bővíthetők.

A tervezésénél elsődleges szempont volt a hatékony alaprajz, a benapozás vizsgálat és a környezettudatos megoldások kialakítása. Ráadásul az itt található újépítésű lakásokat 5% áfával és a piacon egyedülállóan kedvező fizetési konstrukcióval vásárolhatják meg az érdeklődők: most mindössze 1 millió Ft-ért leköthetők a lakások, így idén már nem is kell többet fizetni az új otthonokért.