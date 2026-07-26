Ryan Gosling-féle Szellemlovassal gazdagodik a Marvel-univerzum

Új arccal bővül a Marvel-univerzum: a legfrissebb információk szerint Ryan Gosling alakítja majd a főszerepet az újonnan készülő Szellemlovas-filmben – derül ki a BBC cikkéből. A hírt az idei Comic-Conon közölték a rajongókkal egy váratlan bejelentés formájában.

Az új produkció a harmadik Szellemlovas-film lesz a sorban a Nicolas Cage főszereplésében forgatott, 2007-es, majd a 2011-es A szellemlovas 2 – A bosszú ereje után.

Mindig is szerette volna eljátszani

A rendezvényen elsütött meglepetés igen hatásosra sikerült. Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke épp a színpadon beszélt arról, hogy rengetegen kérdezték már tőle, Gosling mikor csatlakozik a szuperhősök és antihősök gárdájához. Ekkor pedig elsötétült a színpad, majd mikor ismét kigyúltak a fények, már maga a színész is ott állt a közönség előtt, akik sűrű éljenzéssel fogadták.

Hűha, ez most tényleg megtörténik?

– mondta a színész a szerep kapcsán.

A 2028-ra beharangozott film kapcsán Gosling elmondta: már nagyon régóta szeretett volna a lángoló fejű motoros antihős, azaz Johnny Blaze bőrébe bújni. Az új Szellemlovast Shawn Levy rendezi majd, aki korábban már több projekten is dolgozott együtt a színésszel, aki szerint jobb kezekbe nem is kerülhetett volna a projekt.

A rendező elmondta, korábban sokat álmodoztak már Goslinggal a karakterről és az eddigi részekről – innen jött az új film ötlete is.

Ahogy Ryan a karakterrel kapcsolatos elképzeléseit fejtegette, egyszer csak azt mondtam, »nyomjuk, tesó«. Szóval 2028-ban találkozunk, srácok

– fogalmazott Levy.