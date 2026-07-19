Egy éve ilyenkor: kamerák előtt tépte szét Fidesz-tagkönyvét a volt diplomata

Pontosan egy évvel ezelőtt volt az a hét, amikor Kapu Tibor hazatért a Földre, elhunyt Schmuck Andor, Palácsik-Ráthonyi Tímeának pedig kislánya született.
A cikkünk címében említett eset pedig a Kompország stúdiójában történt, a műsor huszonharmadik percében.
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Eddig családi, megélhetési okokból hallgatott, de szerinte már hallgatás is hazugságnak számít.
Sokan olvasták egy éve az alábbi borzasztó Long Island-i esetről szóló hírt is:
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A férfi a tiltás ellenére lépett be a vizsgálóba.
Mint ahogy ezt a kamcsatkai túra során történt borzasztó esetet:
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A nő aludt, mikor a medve rátámadt.
Sokan felháborodtak azon a videón, amit egy amerikai influenszer posztolt:
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Garrett Gee elismerte, hogy más szülők nem fogják szeretni a módszerét.
És sokakat érdekelt a fiatal brazil nő története is, aki új életet kezdhetett egy műtét után
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A hirtelen növekedést egy ritka betegség okozta.