egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: kamerák előtt tépte szét Fidesz-tagkönyvét a volt diplomata

24.hu
2026. 07. 19. 05:57
Elhunyt Schmuck Andor, Kapu Tibor hazatért. Ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Pontosan egy évvel ezelőtt volt az a hét, amikor Kapu Tibor hazatért a Földre, elhunyt Schmuck Andor, Palácsik-Ráthonyi Tímeának pedig kislánya született.

A cikkünk címében említett eset pedig a Kompország stúdiójában történt, a műsor huszonharmadik percében.

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Eddig családi, megélhetési okokból hallgatott, de szerinte már hallgatás is hazugságnak számít.

Sokan olvasták egy éve az alábbi borzasztó Long Island-i esetről szóló hírt is:

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A férfi a tiltás ellenére lépett be a vizsgálóba.

Mint ahogy ezt a kamcsatkai túra során történt borzasztó esetet:

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A nő aludt, mikor a medve rátámadt.

Sokan felháborodtak azon a videón, amit egy amerikai influenszer posztolt:

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És sokakat érdekelt a fiatal brazil nő története is, aki új életet kezdhetett egy műtét után

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