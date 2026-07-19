Egy éve ilyenkor: kamerák előtt tépte szét Fidesz-tagkönyvét a volt diplomata

Pontosan egy évvel ezelőtt volt az a hét, amikor Kapu Tibor hazatért a Földre, elhunyt Schmuck Andor, Palácsik-Ráthonyi Tímeának pedig kislánya született.

A cikkünk címében említett eset pedig a Kompország stúdiójában történt, a műsor huszonharmadik percében.

Sokan olvasták egy éve az alábbi borzasztó Long Island-i esetről szóló hírt is:

Mint ahogy ezt a kamcsatkai túra során történt borzasztó esetet:

Sokan felháborodtak azon a videón, amit egy amerikai influenszer posztolt:

És sokakat érdekelt a fiatal brazil nő története is, aki új életet kezdhetett egy műtét után