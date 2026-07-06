Élet-Stílus

Kutyák és lovak – ilyen volt az idei Magyar Derby

Kőrös Gábor / 24.hu
104. Magyar Derby és Divat Fesztivál a Kincsem Parkban 2026. július 5-én.
admin Kőrös Gábor
2026. 07. 06. 13:34
Kőrös Gábor / 24.hu
104. Magyar Derby és Divat Fesztivál a Kincsem Parkban 2026. július 5-én.

Kutyák és lovak – ilyen volt az idei Magyar Derby

admin Kőrös Gábor
2026. 07. 06. 13:34
Hétvégén tartották a budapesti Kincsem Parkban a Derby & Divat Fesztivált, amelynek fő attrakciója a vasárnapi, 104. Magyar Derby volt. A régi hagyományokat őrző galoppversenyen hároméves angol telivérek indulnak, az idei viadalt Neptune Des Clos nyerte meg Václav Janáčekkel a nyergében. Amúgy a kétnapos rendezvényen fellépett a Nemzeti Lovasszínház sztárja, Pintér Tenya is, de volt divatbemutató, kalapszépségverseny, tacskó derby is – utóbbit Hópihe nyerte. Képgaléria.
15 fotó
Élet-Stílus
magyar derbyderby és divat fesztiválkincsem parkképgaléria
Szöllősi György
Már nem Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője
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