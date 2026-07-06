Kutyák és lovak – ilyen volt az idei Magyar Derby

Hétvégén tartották a budapesti Kincsem Parkban a Derby & Divat Fesztivált, amelynek fő attrakciója a vasárnapi, 104. Magyar Derby volt. A régi hagyományokat őrző galoppversenyen hároméves angol telivérek indulnak, az idei viadalt Neptune Des Clos nyerte meg Václav Janáčekkel a nyergében. Amúgy a kétnapos rendezvényen fellépett a Nemzeti Lovasszínház sztárja, Pintér Tenya is, de volt divatbemutató, kalapszépségverseny, tacskó derby is – utóbbit Hópihe nyerte. Képgaléria.