Élet-Stílus
Kutyák és lovak – ilyen volt az idei Magyar Derby
Kőrös Gábor / 24.hu
104. Magyar Derby és Divat Fesztivál a Kincsem Parkban 2026. július 5-én.
Kőrös Gábor / 24.hu
104. Magyar Derby és Divat Fesztivál a Kincsem Parkban 2026. július 5-én.
Kutyák és lovak – ilyen volt az idei Magyar Derby
Hétvégén tartották a budapesti Kincsem Parkban a Derby & Divat Fesztivált, amelynek fő attrakciója a vasárnapi, 104. Magyar Derby volt. A régi hagyományokat őrző galoppversenyen hároméves angol telivérek indulnak, az idei viadalt Neptune Des Clos nyerte meg Václav Janáčekkel a nyergében. Amúgy a kétnapos rendezvényen fellépett a Nemzeti Lovasszínház sztárja, Pintér Tenya is, de volt divatbemutató, kalapszépségverseny, tacskó derby is – utóbbit Hópihe nyerte. Képgaléria.
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