„Lesznek pillanatok, amikor újra és újra rácsodálkozunk arra, hogy nem volt normális, amiben éltünk” – szociálpszichológus a kormányváltás hatásairól

Vasárnap a Tisza kétharmados győzelme után rég nem látott örömünnepet lehetett tapasztalni Budapest utcáin; ha valaki nem is volt kint aznap éjjel, a közösségi oldalakon bizonyára számos erről szóló felvételt látott az elmúlt napokban. Kende Annát, az MTA doktorát, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetének egyetemi tanárát, szociálpszichológust kérdeztük arról, hogy ez csak az adott pillanatra volt érvényes, vagy a hatásai tovább is kitartanak. Megváltozik-e a társadalom hangulata, viselkedése a kormányváltástól?

Röviden: igen. Sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogyan hat az emberekre, amikor megváltoznak a társadalmi normák, tehát az a keretrendszer, amiben meghatározzuk, hogy milyen véleményeket, viselkedési módokat tartunk normálisnak, elfogadhatónak vagy helyesnek. Egészen másképp állhatok a véleményemhez, bátrabban, magabiztosabban képviselhetem abban a meggyőződésben, hogy a legtöbb ember hasonlóan gondolja.

De a szakember szerint itt sokkal többről van szó, mint egy szimpla politikai vetésforgóról: