Mennyiből jön ki egy nap az erdőben? Kipróbáltuk a bushcraftot, pocsolyavízzel fojtottuk le a hamuban sült kenyeret

Idős pár andalog ki az Ördög-árokból kifelé vezető ösvényen, mosolyogva anekdotáznak, olyannak tűnnek, amint akik vagy nem túráztak sokat, vagy nem viselték meg őket nagyon az erdőben tett kilométerek. Nehezen hagyják el a kivezető utat szegélyező sorompót, meg is állnak néhányszor, szertelen vizslájuk futja helyettük a köröket, rajta azért még látszik, hogy bármikor visszamenne a Bakonyba, bárhova.

Mi akkor most túlélni jöttünk?

– fordultam eközben túravezetőnk, Schnitzer Miklós felé.

A tapasztalt erdőjáró/tartalomkészítő több mint tízéves YouTube-csatornáján, Az Erdő legyen veled felületén rendszeresen megosztja a tapasztalatait arról, hogyan tud a modern ember boldogulni az erdőben. A szemléltetéshez most egy szurdokkal ölelt tisztást nézett ki, közel a Cuha patakhoz, vagy legalábbis annak mára kiszáradt medréhez.

Nagyjából 7-800 méternyi, jól járható út vezet a kiszemelt rétig, egy ideig még vissza-visszaköszön a külvilág, hol egy távolban felharsanó fűrész hangja, hol a terepjárók, motorok sárba vésett nyomai rántanak vissza minket a valóságba. A hangok azonban lépésről-lépésre halkulnak és a nyomok is kopnak, így már valóban a megoldandó problémákra koncentrálhatunk: vizet, élelmet és szállást is kell valahogy találnunk vagy létrehoznunk, ezért egyáltalán nem biztos, hogy kifele annyira felszabadultak leszünk, mint az említett vizsla.

Ma nem túlélünk, ma bushcraftolunk

– pontosít Schnitzer Miklós. A pár perces út pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy tisztába tegyük, mi a különbség a kettő között, és eloszlassuk a tévhiteket is.

Nehéz Magyarországon elveszni az erdőben

A brushcraft röviden és nagyjából az olyan technikák, praktikák összességét jelenti, amelyekkel egy modern ember egyedül boldogulni tud a vadonban. A YouTube-on – vagy kisebb etapokban más közösségi csatornákon is – látható, ahogy számos tartalomkészítő kivonul a természet legmélyére, hogy megmutassa és bebizonyítsa magának is, hogy az erdő mélyén is elélne, némi hozott anyag segítségével. A jellemzően skandináv, amerikai vagy orosz youtuberek a legváltozatosabb módokon próbálkoznak, de közel sincsenek olyan veszélyben, hogy a túlélésükért kelljen küzdeniük.

„A bushcraftot gyakran összekeverik a túléléssel, utóbbi esetében az ember tényleg szinte eszköztelenül próbál élelmet, innivalót vagy akár alvóhelyet találni magának az erdőben, hogy valahogy életben maradjon.