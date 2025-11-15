Élet-Stílus

„Kertészeti forradalom zajlik Magyarországon”

2025. 11. 15. 20:04
Olyan lendülettel zajlik a kertforradalom, mintha a korábbi évtizedekben egy talpalatnyi föld sem állt volna rendelkezésre. Egyre-másra alakulnak a YouTube-csatornák, annyi látogatható magánkert van, mint még soha, és a kertészeti szakáruházak forgalma is kilőtt az utóbbi években. Mindez annak ellenére történik, hogy a kertépítés nem olcsó mulatság, időigényes és némi szakértelmet is igényel, ráadásul sújtja a klímaváltozás, a hektikus időjárás. De akkor mégis miért fordulnak rengetegen efelé és miért éppen most?

Szárazság vagy éppen túl sok csapadék, klímaváltozás, kártevők, rengeteg idő és munka – számos tényező tántoríthatja el a próbálkozókat attól, hogy belefogjanak a kertészkedésbe. De hogy reagál erre egy elhívatott kertművelő? Hát még nagyobb kerttel, még több növénnyel, idővel és munkával, ország-világ figyelő tekintete előtt.

A nehezített pálya és a nem túl baráti viszonyok ellenére az utóbbi néhány évben – kertészeti mértékkel – gombamód szaporodtak meg a különböző YouTube-csatornák, ahol magyar kertművelők teszik közszemlére büszkeségeiket vagy éppen nehézségeiket. Sokszor szorosan kapcsolódnak egymáshoz, korosztálytól függetlenül, de már az sem ritka, hogy a Z-generáció tagjai is bemutatják, mire jutottak a földdel. És nem csak online érezhető a trend, alaposan megnőtt a látogatható magánkertek száma is az országban, bár még most sem dúskálunk benne, a teltház minden alkalommal garantált, van, ahol már jó előre időpontot kell foglalni.

8 fotó

Már a videoklipek is a kertet hirdetik

Az egyik legismertebb és leglátogatottabb, látogatható magánkert Magyarországon Szomoru Miklós birodalma a Pilis északkeleti lejtőjén, ahol már létszámlimitet kellett bevezetni a nagy érdeklődés miatt, és ki kellett alakítani egy nagyobb parkolót azok számára, akik befértek egy-egy túrára. Az Egy kertész kertje Pilisszentkereszten YouTube-csatorna alapítójának, arcának több tízezer növénytől duzzadó oázisa mára egyfajta zarándokhellyé vált a kertrajongók számára, tulajdonosa pedig központi alakja és motorja is a burjánzó díszkertek új hullámának, amire a profiktól kezdve az esztétikai élményt kereső nézelődökön át a legismertebb hazai hírességekig egyre többen ülnek fel.

