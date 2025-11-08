Az amerikai foci, ahol szabályos az ellenfél legyilkolása

Élet-Stílus

A világ egyik legkeményebb sportja az amerikai futball, melyben a rácsos sisakot és hatalmas vállvédőket viselő játékosok percenként döngölik egymást a talajba. Van a sportágnak egy, az eredetinél is brutálisabb verziója, amit páncélban, kézifegyverekkel játszanak, ahol legális taktika az ellenfél játékosának harcképtelenné tétele, alkalmasint legyilkolása. Nem pályán, hanem asztalok mellett, dobókockákkal játsszák, de rajongói épp annyira megszállottak, mint a futballszurkolók: ha kell, képesek a fél világon átutazni egy izgalmas meccsért. Üdvözöljük a Blood Bowl világában.

– Ki nyert?

– Nem tudom. A franciák sírnak, de a franciáknál ez bármit jelenthet – hangzik a bizonytalan válasz a Hungexpo B épülete előtt kissé már dideregve füstölgők köréből egy októberi vasárnap estén. Később kiderül, a játék mellett a megjelenést is véresen komolyan vevő francia válogatott tagjai a papírformának megfelelően örömkönnyeket hullattak, miután sikerült megvédeniük bajnoki címüket.

A döntő utolsó mérkőzései annak ellenére alakultak izgalmasan, hogy a francia csapatnak egy döntetlen is elég lett volna a bajnoki címhez, míg a walesi válogatott győzelmi kényszerben volt. A dobogó harmadik fokáról a spanyoloknak éppen csak, hogy sikerült leszorítaniuk a lengyeleket.

Mohos Márton / 24.hu

Mindez csak az eredményhirdetésen derül ki. A Blood Bowl ugyanis olyan játék, amelynek nem igazán van közönsége. Ha valaki megismerkedik vele, inkább maga is játszik ahelyett, hogy csak nézné, hogyan csinálják a profik. A Hungexpo hatalmas csarnokában több száz asztal mellett közel ezer ember néz farkaszemet játéktáblák, apró harcosfigurák és dobókockák fölött. Halk moraj tölti meg a termet, néha örömteli kiáltás harsan, ha bejön egy taktikai húzás, vagy ha egy szerencsés dobás megmenti a veszettnek tűnő helyzetet.

Van, aki annyira beleéli magát a játékba, hogy székestől hanyatt esik, és amikor látszik, hogy nincs nagyobb baj, a többiek nevetve segítik fel.

A XVI. Euro Bowlon járunk, a Blood Bowl nevű asztali társasjáték egyik legrangosabb nemzetközi versenyén, amelyet először rendeznek Magyarországon. Az elnevezés kissé félrevezető, az Euro Bowl nem Európa-bajnokság, hiszen érkeztek játékosok az Egyesült Államokból, Brazíliából, Új-Zélandról és Ausztráliából is, de nem is világbajnokság, mert azt négyévente rendezik meg, Euro Bowl pedig minden évben van.

Mindez azonban csak mellékzönge, a lényeges kérdés, hogy mi ez a társasjáték, ami a világ túlfeléről is százakat vonz Budapestre?

11 fotó

Kezdetben vala a Warhammer

Élet-Stílus
bajnokságblood bowlcserba mátéeuro bowl
