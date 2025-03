„Két hokedli, meg egy vasalódeszka volt az első fekvenyomó padom” – testépítés a Kádár-korban

Egy fotó 1972-ből. Masszívan kigyúrt, félmeztelen férfi néz elszántan a kamerába. Felsőteste csillog az izzadtságtól, valószínűleg túl van egy edzésen. A háttérben súlyzó és egy poszter, amin profi testépítő pózol. Fotónk főalakjának testtartása ezzel kontrasztban laza, minta nem lenne rajta semmi látnivaló. A kép nem a Venice Beach-i Gold’s Gymben, hanem az újpalotai lakótelep egyik panelházának pincéjében készült.

Azt hihetnénk, hogy a fitnesz, a testépítés és az első edzőtermek csak a rendszerváltás környékén jelentek meg Magyarországon, ahol a szocializmus évtizedeiben (és azóta is) csak az olimpiai és a látványsportágak éltek meg igazán. Az 1972-es fotón szereplő Jobbágy István Lászlótól azonban megtudjuk, hogy ha csak maroknyian is, a testépítésnek a szocialista Magyarországon is voltak úttörői.