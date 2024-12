„Ha bántanak miatta, majd mi megvédünk” – egyre népszerűbb sport a ló nélküli lovaglás

A családi ajándéktól a vállalkozásig, igazi lovaktól a hobby horse-ig

Simon Sándor lánya, Dorka 2019-ben készítette el otthon az első hobbi lovacskáját a középső testvérének születésnapi ajándékként. Akkora sikert aratott a családban, hogy rögtön a legkisebb is akart magának egyet. A szülők támogatták a lányukat, örültek neki, hogy az akkor 8 éves Dorka saját maga készíti a lovakat. Először egy táskavarrógéppel, majd már egy nagyobb, rendes varrógéppel készültek a szülők közreműködésével a fanyélre varrt lovacskák.

A gyerekek játszottak az utcán, majd egyre több szülő, nagyszülő csöngetett be a Simon családhoz, hogy az ő gyerekeiknek is kéne hobbi lovacska, játékló, falovacska – modern gyűjtőnevén „hobby horse”. Kezdetben anyagáron megvarrták a falubelieknek, aztán az áttörés 2022-ben következett be, amikor már az interneten is megkeresték Sándorékat.

Így aztán vállalkozás lett a családi ajándékötletből, 2022 elején megalakult a DorkaHorse webshop, amit Sándor üzemeltet. A férfi tíz évig dolgozott varrógépműszerként, így kezdetben ő készítette a lovakat, ám idővel annyira megugrott a kereslet, hogy az évtizedes varrónői tapasztalattal rendelkező nővérét is be kellett vonni a családi bizniszbe.

Két év alatt körülbelül 900 lovat értékesíthettek, ám Sándor csak becsülni tud. Sorszámozzák ugyan a lovacskáikat, a számláló 750 körül jár, ám ebbe nem tartoznak bele az egyedi megrendelések. Lehetőség van ugyanis a honlapjukon egyedi dizájnt is kérni, ezzel együtt az előbb említett 900 körüli számot is eléri a legyártott mennyiség.

Egy ló elkészítése körülbelül négy órát vesz igénybe, a szabásminta kivágásától az elkészült darab webshopba való feltöltéséig. 30 000 forint körül mozog egy alap hobby horse ára, de lehetőség van kiegészítőket is vásárolni, ugyanúgy, mint a valódi lovakra. Kantár, kötőfék, fülvédő és takaró is megtalálható a kínálatban.

Takács György vállalkozó eddig éttermet vitt az Őrségben, nemsokára azonban vált, és egy bárt nyit Budapesten. Mindemellett a férfi a Mámor Lovasudvar tulajdonosa és a lovak szerelmese. Gyuri édesanyja révén került kapcsolatba a hobby horse-szal, Éva évek óta készít hobbi lovakat, és figyelemmel kíséri a sportág egyre növekvő népszerűségét. Többször mondta is a fiának, hogy fel kéne karolnia az itthoni versenyszervezést, ám Gyuri mindig elhessegette a gondolatot, mert nem volt rá ideje.

Egy kevésbé jól sikerült, mások által szervezett verseny után mégis úgy döntött, hogy kezébe veszi a dolgokat, és ő majd megszervezi rendesen. Nekilátott, és 2023-ban már öt versenyt rendezett, az elsőt áprilisban. Negyven–ötven gyerek indult rajta, és 120–130 startot tartottak. (A start a különböző számokban elindult összes versenyzőt jelenti, vagyis ezen a versenyen egy gyermek nagyjából 3 számban is indult.)

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a fent bemutatott két férfi története? Sándor és Gyuri egy versenyen találkoztak, ahol eldöntötték, hogy egyesítik az erőiket, és a jövőben közösen fognak Magyarországon hobby horse versenyeket szervezni. 2023 decemberében volt az első közös versenyük, 2024-ben pedig már bajnokságot is szerveztek a botlovacskázás szerelmeseinek. Elmondásuk szerint remek párost alkotnak, Sanyiék a technikai hátteret biztosítják, Gyuri pedig a lebonyolítást végzi hatalmas lelkesedéssel.

Én megálmodom, Sanyi pedig intézi, hogy az meg is valósulhasson

– fogalmaz Gyuri a kettejük közötti munkamegosztásról.

Mi az a hobby horsing? Ezen a ponton érdemes egy kitérőt tennünk, és tisztázni, mi is az a hobby horsing? A szó jelentése hobbi lovaglás. Bár a falovacskázás, a vesszőparipázás évszázadokra visszanyúló játék – még Petőfi is ír róla a Szülőföldemen című versében: „Lovagolok szilaj nádparipán…” – a modern hobby horse bölcsője Finnország, és a 2010-es évek második felére tehető a sport megszületése. Két fő kategóriára bonthatók a versenyszámok, a díjlovaglás, illetve a díjugratás számokra. Az első esetben a versenyzőknek a ló mozgását imitálva kell egy koreográfiát előadniuk kötelező elemekkel, a hobbi lóval szinkronban, de ezen felül a produkciónak csak a képzelet szab határt. A második esetben tulajdonképpen különböző magasságú akadályokat kell átugraniuk, és megfelelő sorrendben kell a pályán végighaladniuk a versenyzőknek, természetesen végig a hobby horse-szal a lábuk között. A sportág szinte mindenben az „igazi” lovas sportból merít, annyi a különbség, hogy itt élő ló helyett hobbi lovat használnak a versenyzők. (A sport egyre növekvő népszerűségét jól jelzi, hogy nemrég megalakult a nemzetközi szövetség, az International Hobbyhorse Federation, azaz IHHF.)

Több mint 130 induló – 400 feletti start

Hideg, november végi, sötét szombat reggelen éppen leparkoltam a dunaújvárosi egyetem sportcsarnoka mellett, mikor hirtelen falovacskát fogó kislány szaladt el az autóm fényszórói előtt, nyomában a szülei. Előtte sejtettem, ám ekkor már biztosan tudtam, hogy jó helyen járok. Dunaújvárosban tartották ugyanis a magyar hobby horse bajnokság utolsó fordulóját, az Országos Évzáró Kupát. Ez 2024-ben a tizenegyedik verseny volt a Sándor és György szervezte bajnokságban.

Elmondásuk szerint rendszerint kapnak visszajelzést külföldiektől, hogy mennyire profin vannak megszervezve az itthoni versenyek. Szlovák versenyzők elmondták, hogy ők öt országban voltak az idén, de ilyen hangulatot sehol nem találtak, ami azért nagy szó, mert a György és Sándor által szervezett bajnokság teljesen önerőből működik.

Reggel kilenctől este hatig tele volt a sportcsarnok a több mint 130 gyerekkel és a szüleikkel, akik az év utolsó versenyére jöttek megmérettetni magukat. Többségében gyermekekből áll a mezőny, nagy többségben lányokból, körülbelül 6 és 14 éves kor között, ám akadnak idősebb versenyzők is. A magyar hobby horse életről elmondható, hogy hihetetlen jó hangulatúak a versenyek, igazi közösség alakult ki a gyerekekből, akik drukkolnak, szorítanak, bekiabálásokkal segítik egymást versenyzés közben, és szívből örülnek a másiknak egy-egy jól sikerült futam után.

Rekordkísérlet is volt az Évzáró Kupán, ahol egy egyre magasabbra kerülő lécet kellett a versenyzőknek átugraniuk. A magyar rekorder egy izgalmas küzdelem után végül Négyes Míra lett Apollo nevű hobbilovával, akivel 133 centiméter magas akadályt ugrottak át. Ezzel hivatalos magyar rekordtartó lett, az eseményen ugyanis kint volt a Magyar Rekord Egyesülettől egy hitelesítő, aki lemérte az akadályt minden ugrás előtt, fényképezett és jegyzetelt.

A gyerekek, illetve az idősebb versenyzők is szinte kivétel nélkül elnevezik a hobbi lovaikat.