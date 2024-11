Denzel Washington nem tudta, mit csináljon a kezével, amikor találkozott III. Károllyal

Szerdán Londonban bemutatták a Gladiátor II című filmet, a premier vörös szőnyegén III. Károly király is gratulált a szereplőknek, köztük Denzel Washingtonnak. Utóbbi, mikor bemutatták neki az uralkodót, idegesnek tűnt, nem tudta, hogyan köszöntse III. Károlyt, és ezt vele is közölte, a New York Post beszámolója szerint.

A király ez után kezet nyújtott a színésznek, ahogyan az fenti képünkön is látszik.

Fogalmam sem volt, hogy meg szabad-e fognom a kezét vagy sem

– mondta Washington kézfogás közben, majd a király a filmben játszott karakteréről kérdezte őt, végül azt mondta neki: „Annyi filmben szerepeltél már, hogy az fantasztikus”.

A királyi család honlapján egyébként adnak némi útmutatást, hogyan illik köszönteni az udvartartás tagjait. Mint írják, nincsenek szigorú szabályok erre vonatkozóan, de a férfiaknak ajánlott a biccentés, hölgyeknek pedig egy visszafogott pukedli. A kézfogással sincs semmi probléma, hogyha azt a királyi családtag kezdeményezi. Ezt a protokollszabályt szegte meg pár éve Miles Teller.