A fiának dolgozik napi négy órában Galambos Lajos

Bár a TV2-nek nem sikerült elérnie a bíróságnál, hogy Galambos Lajos heti egyszer táncoljon a Dancing with the Starsban, mialatt reintegrációs őrizetben van, a trombitaművésznek így is akad teendője, ugyanis nemrég munkába állt. Galambos a Metropolnak mesélt arról, hogyan telnek most a hétköznapjai.

Mint elmondta, csak külön engedéllyel hagyhatja el a lakhelyét, vagyis boldogasszonypusztai kúriáját, amihez nagyságrendileg másfél hektáros terület tartozik, amin szabadon járhat.

Egyébként hetente háromszor van lehetőségem az ingatlan elhagyására. Illetve orvosi kezelések okán gyakorlatilag korlátlanul. Amikor kiléphetek a kapun, a megyébe bárhová mehetek, és egyelőre nem is akadt olyan feladatom, amit ne tudtam volna elintézni. Vasárnaponként például beülök egy kávézóba, ahol ismerősökkel találkozom, de az idegenek is rendre régi barátként köszöntenek. Rengeteg szeretetet és biztatást kapok. Mehettem volna Budapestre is, de azt gondolom, hogy én itt tudok a leghasznosabb lenni

– árulta el Galambos Lajos, aki könnyű fizikai munkát végez, hogy hasznosan töltse a mindennapjait.