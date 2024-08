Ezen a repülőgépen kiválaszthatják a nők, hogy férfi mellett szeretnének ülni vagy sem

Az indiai fapados légitársaság, az IndiGo egy olyan foglalási rendszert tesztel, amely lehetőséget biztosít, hogy a női utasok távol ülhessenek a férfiaktól a járataikon – írja az Insider.

A cég vezérigazgatója, Pieter Elbers szerint a próbaüzemnek „nagyon nagyon” jó visszhangja volt a közösségi médiában, az IndiGo most azt vizsgálja, hogy az új rendszerrel sikerült-e növelni a női utasok számát.

A teszt májusban indult az IndiGo összes járatán, a cél az volt, hogy a női utasok jobban érezzék magukat.

A helyfoglalásnál a női ügyfelek számára rózsaszín színnel jelölték azokat az üléseket, ahol más nők foglalnak helyet, így az utasok el tudják dönteni, hogy férfi mellé akarnak ülni vagy sem.

Not sure if its good / bad, safe / unsafe but suddenly noticed this on IndiGo seat selection. Calling out “Occupied by Female” for some seats. pic.twitter.com/fS6IBAAHBe

— Khabri Lal (@khabri_lal) May 28, 2024