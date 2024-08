„Mostanra számoltam le a démonjaimmal” – Hujber Ferenc nagy életmódváltásban van, még egy szenvedélyétől szeretne szabadulni

Hujber Ferenc a szerdai Reggeli vendégeként egyebek mellett arról beszélt, hogy idén szeptemberben esedékes ötvenedik születésnapja előtt nagy változtatásokat vezetett be az életmódjába.

Most megint elhagyok minden negatívabb dolgot, a nagyobb részét már el is hagytam. Végleg letettem a füvet, azt már évek óta nem; az alkoholt is teljesen elhagytam, már baráti körben sem. Néha-néha elszívtam egy cigarettát esténként, ha társaságban voltunk, de azt is alkohollal, szóval az is elment… Most még egy nagy szenvedélyem van, a kávé. Ha azt el tudom hagyni, és lecserélni teára, akkor azt mondom, hogy én kész vagyok.