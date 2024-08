Horváth Éva a bali otthonukról: Volt már olyan, hogy kígyót szedtünk össze a lakásban

Horváth Éva és családja jelenleg Magyarországon tartózkodnak, az egykori szépségkirálynő pedig nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben arról is mesélt, hogy Balin gyakorta találkoznak különleges állatokkal az otthonukban.

Kristóffal most tanuljuk Bali kígyóit, mert azok veszélyesek lehetnek, és örülnék, ha tudnám, mi az, ami esetleg bekúszik a szobába a rizsföldekről, mert volt már olyan, hogy kígyót szedtünk össze a lakásban

– idézte a Bors a modellt, aki saját bevallása szerint nem fél ezektől az állatoktól, és a fiait is hasonló szellemben neveli, így a gyerekek sem jönnek zavarba, ha molylepke helyett egy hatalmas pókot találnak a kertben, amit aztán be is visznek megmutatni a szüleiknek.

Horváth a téma kapcsán azt is megosztotta, hogy a térségben a kóbor kutyáktól tart a legjobban.

Én leginkább a rengeteg kóbor kutyától tartok odakint. Alapvetően nem támadnak, de Alex szalad utánuk, és meg akarja őket ölelni, puszilgatni, szeretgetni, erre oda kell figyelnem

– tette hozzá.

Horváth Éva és családja egyébként a múlt hónapban a Bükkbe látogattak el, ahol a modellt megdöbbentette, mennyibe kerülnek a jegyek a Szalajka-völgyben lévő szilvásváradi kisvonatra.