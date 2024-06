Weisz Fanni a vőlegényéről: Soha nem kényszeríteném egy számára nem komfortos helyzetbe

Weisz Fanni a napokban a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedvese eljegyezte őt és babát várnak. A modell-influenszer most az nlc.hu-nak adott interjút, melyben a vőlegényéről is mesélt.

Mint mondta, amennyiben lenne rá igény, ő vállalna tévés felkéréseket, egy esetleges páros műsorral viszont más a helyzet. Volt férjével, Hajmásy Péterrel például szerepeltek közösen, jelenlegi kedvese viszont civil, és szeretne is az maradni.

Szerintem nehéz lenne rábeszélnem. De természetesen annak ellenére, hogy mindent megtesz azért, hogy a kedvemben járjon, soha nem kényszeríteném egy számára nem komfortos helyzetbe

– jelentette ki Weisz, aki a párkapcsolatát illetően úgy fogalmazott: