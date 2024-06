A Miss World Hungary győztese elmondta, volt-e már plasztikai beavatkozása

Katzenbach Andrea nyerte el idén a Magyarország Szépe címet, ő képviselheti majd hazánkat a Miss World világversenyén. A szépségkirálynő a minap az Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket, melynek alkalmával követői arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy sokan Kulcsár Edinához hasonlítják.

Nekem ez személy szerint megtisztelő, hiszen Edina egy gyönyörű nő, arról nem is beszélve, hogy ő volt az, aki a legtovább jutott a Miss Worlddel kapcsolatban, szóval én ezt megtiszteltetésnek veszem, köszönöm szépen!

– fogalmazott Katzenbach, majd később arra is válaszolt, volt-e már plasztikai beavatkozása.

Nem volt semmilyen plasztikai beavatkozásom. Igazából mikor bejött ez a szájfeltöltés trend még nagyon régen, akkor kipróbáltam egyszer, viszont nem nagyon jött be nekem. Szóval azóta ez már ki is ment teljesen a számból, és nem is tervezem újra megcsináltatni. Ami mű rajtam, az a hajam, mert nekem egyébként nagyon kevés hajam van, de úgy gondolom, ez természetes kereteken belül teljesen elfogadható