Szabó Zsófi az alakja megtartásáról: Tilos lenne belépnem egy pékségbe

Szabó Zsófi nemrég a Story Sztárdiéta különszámának adott interjút, melyben elmesélte, hogyan alakulnak mostanában az étkezési és sportolási szokásai. Mint mondta, hosszú idő után most először van igazán jól, január óta ugyanis igyekszik tudatosan leépíteni az életéből a stresszt, már amennyire ez lehetséges. A meetingjeit például kávézás helyett az erdőben sétálva bonyolítja le telefonon, de sok terhet levett a válláról az is, hogy elkezdett együtt dolgozni az öccsével, aki a menedzsmentje tagjaként támogatja őt.

Saját bevallása szerint rendszer még mindig nincs az életében, és nincs két egyforma napja, ez viszont nincs hatással arra, hogy tartani tudja az életmódváltását, amibe négy évvel ezelőtt vágott bele.

Ha valamiben, ebben roppant tudatos vagyok. Az első két évben azért sem engedtem el a gyeplőt, mert féltem, nehogy visszahízzak. Emlékszem, volt egy bikinifotózásom, és ahogy ránéztem a képekre, rögvest az ugrott be, hogy »bár most jól nézek ki, de ugye később is meg fogom tudni tartani az alakom?!’« Ilyen félsz ma már nincs bennem