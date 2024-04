Nádai Anikó: Jövőre lesz az esküvőnk, kezet fogtunk rá

A Reggeli mai adásában Fenyvesi Barnát, azaz VV Barnát is vendégül látták a stúdióban a műsorvezetők. A realityszereplő egyebek mellett beszélt a Halastyák Fannival való kapcsolatukról, illetve arról is, hogy nemrégiben rendezvényszervezői vállalkozást alapított a lakótársával, akivel legény- és lánybúcsúkat szerveznek. A téma kapcsán fel is hívta a vele szemben ülő Szabados Ági és Nádai Anikó figyelmét arra, hogyha majd esetleg közeleg a lánybúcsújuk, ajánlaná magát, mire utóbbi hirtelen ráeszmélt, hogy neki valóban kezd is aktuálissá válni a dolog.

Nekem lesz! Tényleg, én menyasszony vagyok!

– mondta Nádai, akinek a kezét 2022 januárjában kérte meg Hajmásy Péter, nem sokkal azelőtt, hogy bejelentették az első közös gyerekük érkezését.

Jövőre lesz az esküvőnk, kezet fogtunk rá. Egyszerűen most annyira sok minden van. Építkezünk, nem tudom, gyerekek, kicsik, hú

– fogalmazott a műsorvezető, hozzátéve: a lánybúcsújára is a jövő évben szeretne sort keríteni, lehetőség szerint külföldön.