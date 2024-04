A Beköltözve soron következő adásában Curtis ad interjút Hajdú Péternek. Az epizód előzetese szerint a beszélgetés során szó lesz majd a februári, hazai influenszerek által szervezett gyermekvédelmi tüntetésről is, melyre a rapper saját bevallása szerint azért nem ment el, mert szerinte az nem a gyerekek érdekeit szolgálta, hanem politikai demonstrációról volt szó, amire akkor jött rá, amikor szembesült azzal, kik fognak felszólalni a rendezvényen.

Curtis a múlt hónapban Orbán Viktor Facebook-oldalán, majd a TikTok-csatornáján is feltűnt, amivel kapcsolatban most tisztázta, hogy a márciusi magyar-török meccset megelőzően még sosem találkozott a miniszterelnökkel, akkor ismerkedtek meg a Puskás Arénában, ahol közös fotó is készült róluk.

Félidőben kimentem, és jött egy úr, hogy művész úr, a miniszterelnök szeretné megismerni. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, ne viccelj. Nyilván bementem, és egy tök jó hangulatú beszélgetés volt

– fogalmazott a találkozóval kapcsolatban.