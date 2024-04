Babát vár Henry Cavill párja, Natalie Viscuso

A minap volt esedékes a The Ministry of Ungentlemanly Warfare című film New York-i premierje, melyre főszereplőként Henry Cavill is hivatalos volt. A színész a vörös szőnyegen az Access Hollywood riporterének erősítette meg, hogy párjával, Natalie Viscusóval az első közös gyereküket várják.

Nagyon izgatott vagyok, Natalie-val mindketten nagyon izgatottak vagyunk

– fogalmazott Cavill.

A színész 2021-ben az Instagram-oldalán tette hivatalossá kapcsolatát Viscusóval, akivel aztán egy évvel később, az Enola Holmes 2 premierjén debütáltak először párként a vörös szőnyegen.