ByeAlex a Next Top Model Hungaryről: Szerkesztésileg nem egy Stephen Hawking

A Next Top Model Hungary legutóbbi adásában tűz mellett és vízben is bizonyítaniuk kellett a versenyzőknek, feladatuk volt viszont az is, hogy egymás szemébe mondják, kit tartanak a legigénytelenebbnek vagy éppen a leggyengébbnek – azután, hogy a korábbi, április 7-ei epizódban olyan szavakat kellett a testükre írniuk egy fotózás erejéig, amelyekkel korábban bántották őket, felhívva a figyelmet a verbális abúzus komolyságára.

A story.hu szúrta ki, hogy a két adás üzenete között ByeAlex vont most párhuzamot, melyet egy Facebook-posztban fejtett ki.

Mint írta, kedvese, Jamina figyelemmel kíséri a műsort, amíg pedig arra vár, hogy visszakapja a tévét, félig ő is hallja, mi történik az adásokban, amelyek a minap el is gondolkodtatták.

Most csak halkan gondolkodom rajta, hogy a műsor szerkesztői szerint nincs szöges ellentétben a múlt heti meg a mai műsor témája üzenetileg? Ha jól figyeltem, múlt héten az volt a (rettentően egyedi) fotózási feladat, hogy a lányok pingálják magukra, hogy milyen szavakkal vagy jelzőkkel bántották őket eddig életük során. És akkor mentek a nagy sírások és történetek. És hát a nagy tanulságok a műsor végén. Most meg töltök éppen egy pohár bort itten, és hallom, hogy (az) Ördög Nóra azzal triggereli a csajszikat, hogy mondják ki egymás előtt, hogy ki közöttük a legkevésbé őszinte (azaz sunyi), igénytelen, beképzelt, bomlasztó… egyebek

– fogalmazott az énekes, hozzátéve: