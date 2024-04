Így lesz hűvösebb a tetőtér 1000 Ft-ból

Megéri korszerű ablakokra váltani a tetőtérben

A modern tetőablakokat úgy tervezték, hogy maximalizálják a természetes fény bejutását, csökkentve ezzel a mesterséges világítás szükségességét a nappali órákban. Ez nemcsak az áramfogyasztást csökkenti, hanem a lakók általános közérzetét és hatékonyságát is növeli. A természetes fényről ismert, hogy számos egészségügyi előnnyel jár, többek között növeli a D-vitamin szintet, javítja a hangulatot és növeli a produktivitást.

A korszerű tetőablakok hozzájárulnak az otthon optimális szellőztetéséhez, olyan funkciókat kínálva, mint az automatizált nyitás és zárás, és az intelligens, automatikus szellőztetési lehetőségek. Ez a jobb szellőzés segít fenntartani az optimális beltéri levegőminőséget, csökkenti a légkondicionálás szükségességét, és ezáltal energiát takarít meg.

A modern tetőablakok további előnye a jobb hangszigetelés. A több rétegű, jól záródó ablakok jelentősen csökkentik a külső zajterhelést, ami csendesebb, nyugodtabb lakókörnyezetet eredményez.

A tetőablakok lecserélése tehát jelentős mértékben javíthat a komfortérzetünkön, az új ablakok maximális potenciálját azonban akkor használhatjuk ki igazán, ha ablakainkat modern hővédelmi kiegészítőkkel is felszereljük.

Válaszd a számodra megfelelő hővédelmi megoldást!

A VELUX vállalat többféle külső kiegészítő terméket is kínál, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelőt, akár a zajcsökkentés, akár a zavartalan kilátás a számára fontos szempont. A VELUX hővédő rolók az ablak külső oldalára kerülnek, így még azelőtt megfékezik a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget. Így akár 76%-kal csökkentik a besugárzó hőt, és kellemes hőmérsékletet biztosítanak a tetőtéri szobákban a meleg, nyári napokon is. Az áttetsző háló megőrzi a kilátást és beengedi a fényt.

A praktikus napelemes működtetésű hővédő fényzáró roló szintén még azelőtt visszaveri a napsugarakat, mielőtt azok felmelegítenék a belső teret. Így magas szintű védelmet nyújt a hőség ellen. A strapabíró és tartós szövet hatékony fényzárást, és ezáltal zavartalan pihenést biztosít. Kizárja a napfényt, mielőtt az elérné a tetőablak üvegfelületét, így a nap melegének akár 93%-át kint tartja.

A VELUX redőnyök nemcsak nyáron őrzik a helyiség kellemes klímáját, télen is megakadályozzák a beltér lehűlését, ráadásul a nap bármely szakában teljesen elsötétíthető velük a helyiség. Emellett csökkentik az eső és a vihar által keltett zajt, és fokozzák az otthon védelmét az illetéktelen behatolás ellen. A VELUX külső kiegészítő termékek jelentősen növelhetik otthonunk kényelmét, és így a lakásban élők életminőségét is. Hogyha most vásárolsz VELUX tetőtéri ablakot, 2000-es típusú, ENERGY burkolókeret készlettel együtt, akkor mindössze 1000 Ft-ért szerezhetsz MHL hővédő rolót új tetőablakodra. Az akció április 2. és május 28. között tart.

Regisztrálj, és vásárolj külső hővédő rolót 1000 Ft-ért!

Ahhoz, hogy a külső hővédő roló mindössze 1000 Ft-ért a tiéd legyen, először regisztrálj a velux.hu/akcio oldalon, és töltsd fel az akcióban résztvevő tetőablak és burkolókeret készlet vásárlását igazoló számla másolatát május 28-ig.

A számla keltezésének április 2. és május 28. közé kell esnie. A VELUX vállalat a feltételek teljesülésétől számított 15 munkanapon belül szállítja ingyenesen házhoz az MHL hővédő rolót, ami után mindössze 1000 Ft-ot kell fizetned rolónként, és akár azonnal élvezheted is a kellemesebb klímát otthonodban. Az akcióban résztvevő termékekről és a további részletekről tájékozódj a velux.hu/akcio oldalon.