Ő a világ legfiatalabb dollármilliárdosa

Júliusban lesz 20 éves, de már dollármilliárdosnak mondhatja magát Livia Voigt. Az egyetemen pszichológiát tanul, de csakúgy mint nővére, a 26 éves Dora Voigt de Assis 3,1 sázalékos részesedése van a brazil elektromos berendezéseket építő vállalat WEG-ben, és milliókat zsebelhetett be az osztalékokból – írta a Forbes.

Kicsit rosszabbul jártak, mint unokatestéreik, Eduardo and Mariana, akiknek 3,9-3,9 százalékos részesedése van a világ egyik legnagyobb elektromos motorokat gyártó cégében, amely 135 országba exportál a termékeiből, tízben van saját gyára is. 2022-ben a WEG mintegy 6 milliárd dollár bevételre tett szert.

Voigt a legfiatalabb unokája a WEG egyik alapítójának, Werner Ricardo Voigtnak, aki 2016-ban hunyt el. Se Liviának, se Dorának nincs szerepe a vállalatvezetésben.

Livia Voigt, aged only 19, has a net worth of $1.1 billion, earning her the title of the youngest billionaire in the world.

