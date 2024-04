Több, mint 120 állatot mentettek ki egy kutyaviadal feltételezett helyszínéről New Jersey-ben

A New Jersey-i hatóságok több mint 120 kutyát mentettek meg, akiket egy kutyaviadalon használtak egy Cumberland megyei telephelyen – írja a CNN a The Humane Society of the United States-re hivatkozva.

A amerikai nonprofit szervezet azt közölte, hogy rendőrség szerda reggel tartott házkutatást a telepen, ahol „kietlen karámokban és ketrecekben” találták meg a kutyák egy részét, de voltak olyan állatok, akik kint vertek láncra és hideg, esős időben fagyoskodtak.

Több kutyán is kezeletlen sebek és hegesedések voltak láthatók, voltak vészesen lesoványodott állatok.

Az ABC szerint két kutyát holtan találtak egy gödörbe dobva.

A rajtaütés során állatorvosok is a helyszínen voltak, hogy felmérjék a kutyák állapotot és ellássák őket. A Humane Society szerint a telepen lévő kutyákat valószínűleg kifejezetten harci használatra tenyésztették és képezték ki.

Az ügyészség azt írta, hogy nyolc embert tartóztattak le az üggyel kapcsolatban. Az ABC szerint köztük van a főszervező, egy bizonyos „Hollywood” nevű férfi, akit a kutyaviadalok rendezése miatt pénzmosással és zsarolással is vádolnak.

A kutyaviadalokat 2007-ben nyílvánították bűncselekménynek az Egyesült Államokban. Az egyik legnagyobb fogás 2022-ben volt, amikor 400 kutyát foglaltak le a kutyaviadalokból. A szervezet ugyanebben az évben közel 4000 beagle-t mentett ki egy virginiai szaporítóhelyről, ahonnan a kutyák állatkísérleteket végző laboratóriumokba kerültek volna.