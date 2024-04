Közös filmjük után Dakota Fanning kapott egy lovat Kurt Russelltől

2005-ben közös filmben szerepelt Dakota Fanning és Kurt Russell: ez volt Az álmodó, amiben Russell egy lovas trénert, Fanning pedig annak lányát alakította, és egy törött lábú lovat igyekeztek újra a versenypályára állítani.

A most 30 éves Fanning egy videós kérdezz-felelek során a legjobb ajándékáról kezdett értekezni,

ami egy ló volt Kurt Russelltől.

– mesélt nem mindennapi ajándékáról a színésznő, aki akkoriban komolyan foglalkoztatott gyereksztár volt, gondoljunk csak a szintén a lovas film idején mozikba került Világok harca, A tűzben edzett férfi vagy a Bújócska című alkotásokra, melyekben Fanning vezető szerepet töltött be.

A történethez hozzátartozik, hogy Russell már beszélt erről 2005-ben, akkor elmondta, hogy Fanning szüleitől is engedélyt kért a négylábú ajándékhoz.

Fanning később a lovat Goldie-nak nevezte el, így utalva Russell párjára, Goldie Hawnra.

Csak biztosra akartam menni a szülőkkel is, hogy az ajándék nekik is rendben lesz. Ez nagy elköteleződés egy család számára. De láttam őt a lóval, és azt éreztem, mennyire nagyszerű volna egy saját is neki.