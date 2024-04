Tizenhárom gyermekük van, elárulták, mennyit költenek rájuk évente

Egy 13 gyermekes édesanya elárulta, mennyit költenek évente az étkezési és lakhatási költségeikre – írja a Daily Mail.

A kaliforniai Sarah Wolfgramm és férje, Haini, már 30 éve együtt vannak, mindketten nagycsaládból származnak, és közös álmuk volt, hogy sok gyermekük legyen.

A 48 éves Sarah nyolc testvérrel nőtt fel, és mindig is tudta, hogy nagycsaládot szeretne. A középiskolában a „Legvalószínűbb, hogy 20 gyereke lesz” címet kapta az évkönyvbe – és ez nem is állt messze a valóságtól, ugyanis 22 év leforgása alatt 14 gyermeknek adott életet, azonban egyikőjük még csecsemőkorában elhunyt. Gyermeki apja, az 56 éves Haini szintén sok testvér között nőtt fel (akikkel a minnesotai The Jets nevű együttest is alkotják), és ő is szerette volna továbbörökíteni a családi mintát.

A büszke szülőpár a hatéves Joy-t, a nyolcéves Lynnae-t, a három hónaposan elhunyt Sariah-t (aki nyolcéves lenne), a 11 éves Vaké-t, a 13 éves Mary-t, a 15 éves Wesley-t, a 17 éves Hazel-t, a 18 éves Nora May-t, a 20 éves Maikeli-t, a 21 éves Abrahamot, a 23 éves Tihané-t, a 24 éves Isabella-t, a 26 éves Heinrich-et és a 27 éves Eve-et üdvözölhette eddig családjában. Hogy mindent fenntartsanak, Sarah és Haini évente 75 600 dollárt (körülbelül 27 millió forint) költenek élelmiszerre, számlákra és ruhákra, tehát havonta 6300 dollárt (nagyjából 2,3 millió forint), amiből 2700 dollár (1 millió forint) a jelzáloghitelre, 1200 dollár (400 ezer forint) élelmiszerre, 2000 dollár (700 ezer forint) számlákra és 400 dollár (150 ezer forint) a legszükségesebb dolgokra megy el. Bár sok költségük van, Sarah igyekszik takarékosan bánni a pénzzel: akciós ruhákat vásárol és nagykereskedelmi áron szerzi be az élelmiszereket, a főzés pedig sosem jelentett számára problémát, miután a vendéglátásban dolgozott.

A családod a kincsed, és ha a családban kezded látni a gazdagságot – úgy könnyű. Ráadásul számomra a szülés olyan, mint a biciklizés.

– mondja az édesanya.

Sarah elismerte, hogy sok türelemre és támogatásra van szüksége egy ekkora háztartás vezetéséhez, azonban hatalmas az erőforrásuk a tágabb rokonságból, és mindenki örömmel segít nekik.

A család egy hat hálószobás, három fürdőszobás házban él Sarah szüleivel, a 74 éves Carllal és a 73 éves Lynn Knapp-pal. Mindannyian osztoznak egy-egy szobán, kivéve Eve-et, akinek sajátja van, miután Tihané elköltözött. Heinrich, Bella és Maikeli szintén kirepültek a fészekből, és nem élnek egy fedél alatt a többiekkel. A még otthon élő gyerekek többsége közös szobában, emeletes ágyakban alszik, és a közlekedéshez egy 15 személyes kisbuszt használnak.