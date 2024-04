Rebel Wilson megnevezte a színészt, akivel 35 éves korában elvesztette a szüzességét

A napokban megjelent Rebel Wilson memoárja, amiben a színésznő felfedi, hogy Mickey Gooch Jr. komikus és színész volt az első szexuális partnere, amikor 35 éves volt.

Micks, ha ezt olvasod: tudom, hogy talán számodra is újdonság lesz, de igen, veled vesztettem el a szüzességemet

– írja önéletrajzi könyvében Wilson a Page Six alapján.

A most 44 éves színésznő később a New York Timesnak megerősítette, hogy Gooch „volt az első ember, aki elolvasta” a könyvét, „szóval most már tudja”.

A színésznő memoárjában arra is kitér, hogy miért várt sokáig a szexszel: mint írja, a súlyával való küzdelem is közrejátszott ebben.

Nagydarab lányként soha senki nem talált igazán vonzónak szexuálisan.

Édesanyja mellrákdiagnózisa motiválta őt arra, hogy a pillanatnak éljen.

Az élet rövid. Nem akartam úgy leélni az életem, hogy nem próbálom ki a szexet. Anélkül, hogy megtapasztalnám a szerelmet. Jeleztem az univerzumnak, hogy végre készen állok. Tudtam, hogy félni fogok, és hogy egyszerűen csak megteszem majd. Túl akartam esni rajta az első sráccal, aki arra járt – aki ráadásul megfelelő férjjelöltnek is tűnt

– olvasható a könyvben.

Wilson 2015-ben néhány hónapig járt a színésszel. A memoárból kiderül, hogy egy hónapja voltak együtt, mikor a színésznő úgy érezte, jól érzi magát a férfival, és készen áll arra, hogy lefeküdjön vele. Előzetesen Wilson pornót nézett és vibrátort használt, hogy felkészüljön első közös éjszakájukra, amit egy New York-i hotelszobában töltötték el.

Rebel Wilson tavaly február óta jegyben jár Ramona Agruma divattervezővel.