Azt hittem, a bicajtól lett aranyerem, pedig csak a kerékpározás az, amit jól csináltam

Először azt hittem, itt a vége a nagy bringázásoknak, biztos a biciklizés és a kerékpárülés „tett tönkre”. Tekertem, tekertem tovább így is, de már nem nyújtott akkora élvezetet. Volt, hogy már azt éreztem, inkább félredobom a bicajt, és megyek busszal haza.

De aztán utána olvastam, és sok mindenre fény derült, vagy legalábbis más megvilágításba kerültek a dolgok.

Ugyanis megtudtam, a biciklizés nem tesz rosszat, sőt, éppen ellenkezőleg, hiszen a rendszeres mozgás inkább jót tesz. A kerékpározásnak ráadásul az aranyér kialakulása ellen megvan az az előnye is, hogy a láb, a far és a medence izomzatát erősíti. Már persze, ha az ember egy rendesen felszerelt és felépített biciklin teker, de ez nálam nem okozhatott problémát. Bár hozzáteszem, azóta egy aranyeresek számára megfelelőbb nyerget is szereztem, hogy tényleg ne legyen ebből probléma.

De akkor hogyan jutottam ide?

Bár lehetnek genetikai okai, de elsősorban a nem megfelelő életvitel vezethet az aranyér kialakulásához. És hát jó pár dolgot kipipálhattam, amikor láttam a kiváltó okokat.

Túlsúly. Bár rengeteget bicajozom, azért jó pár kiló felszaladt rám az utóbbi időben.

Nem megfelelő táplálkozás. Nem kis részben ennek köszönhetően lett jó pár kiló feleslegem, de más szempontból is hatással volt a panaszaim kialakulására. Túl sok cukrosat ettem, meg túl sok zsírosat (sajnos odavagyok az ilyen ételekért). Felelőtlenül étkeztem, arra is rá kellett jönnöm, hogy rostot alig vittem be a szervezetembe. Nem szeretem a zöldségeket és a gyümölcsök sem a kedvenceim.

Mindezek mellett, néha szinte egy napot végigtekertem anélkül, hogy ittam volna valamit. És ez nem csak a „sportnapokra” volt igaz. Alapvetően kevés folyadékot fogyasztottam, ami szintén az aranyér kialakulásának rizikó tényezője.

Úgyhogy ma már ezekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetek: több folyadékot fogyasztok, a feleségem odafigyel, hogy egészségesebb, rostokban gazdagabb ételeket főzzön és rászoktasson a zöldségekre. Pár kilótól is megszabadultam a diétámmal.

Azóta jobban megy a tekerés, mert lefogytam, és vettem egy jobb bringát is. Bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy az első kellemetlen tapasztalatok után azonnal felkerestem egy gyógyszertárat, ahol olyan kúpot és kenőcsöt ajánlottak, amelyek segítettek is a tüneteim enyhítésében.

