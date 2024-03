Erős Antónia: Ha meghívod az esküvődre a sajtót, akkor ott lesznek a válópereden is

Erős Antónia, az RTL híradósa az InStyle-nak adott interjút, ahol egyebek mellett arról is beszélt, már gyerekkorában olyan volt az arcberendezése, hogy elsőre sokan ridegnek, távolságtartónak hitték.

– mondta el a műsorvezető, hozzátéve: a tévénézők azt hiszik, sokat tudnak róla, miközben ez egyáltalán nincs így.

Elmondása szerint a híradósé is csak egy felvett szerep, amiből kilép, amint vége a forgatásnak.

Bár őt kevésbé érinti, de azért ő is kap negatív kommenteket a kinézetére, azt is elárulta, hogy mi miatt szokták – szerinte feleselgessen – kritizálni:

Erős Antónia szerint a híradó neutrális műfaj, nem vált ki akkora érzelmeket, mint egy showműsor vagy valóságshow, ezért is fordulhat elő, hogy nem szerepel annyit a bulvársajtóban, de ez személyes döntés kérdése is.

Nincsenek giga nagy botrányaim, de persze mi sem úgy élünk, mint a galambok. Nyilván nálunk is van vita meg veszekedés, de mégis harminc éve ugyanazzal az emberrel vagyok, akkora botrányok tényleg nem történtek az életünkben. De ha történtek is volna, akkor azok nem a nagy nyilvánosság előtt történtek volna. Azt szoktam mondani: ha meghívod az esküvődre a sajtót, akkor ott lesznek a válópereden is. Döntsd el, hogy meddig engeded be őket. Ha a hálószobádig is beengeded a kíváncsi szemeket, akkor ott lesznek akkor is, ha nem szeretnéd.