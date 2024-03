Patai Anna: A terhességem miatt nem állt meg az élet, bízom benne, hogy az utolsó pillanatig tudok majd dolgozni

Patai Anna, a 2010-es Megasztár 5 felfedezettje a minap közösségi oldalán jelentette be, hogy férjével első gyereküket várják. A 24 éves énekesnő a Blikknek mesélt a terhességéről. Mint mondta, fiatalon szerettek volna szülővé válni és tervezték a babát, így egyáltalán nem érte őket váratlanul az érkezése.

A várandósság első tizenkét hetében kizárólag a családdal osztották meg az örömhírt, ami Patainak kisebb nehézséget okozott.

– fogalmazott az énekesnő, aki arról is beszélt: természetesen vannak benne félelmek a szüléssel kapcsolatban, de bízik benne, hogy minden a legnagyobb rendben megy majd.

Mindenképpen kórházban szeretném világra hozni a gyermekemet, ugyanis fontos számomra, hogy olyan szakemberek, orvosok vegyenek körül, akik mellett biztonságban érezhetem magam. Emellett nagyon szeretném, ha a férjem is bent lenne velem a szülőszobában, hogy mindketten részesei lehessünk az élménynek.

A munkát sem szeretné hanyagolni a babavárás ideje alatt, továbbra is aktívan dolgozik a tévében, rádióban.

– magyarázta Patai Anna.

Mivel még nem tudják a nemét, ezért a nevén sem kezdtek el ötletelni, nehogy beleszeressenek egy névbe, „aztán kiderül, hogy ellenkező nemű lesz a gyerek” – mondta az énekesnő, hozzátéve: éppen ezért még a babaszobát sem kezdték el dekorálni.

Persze, ettől függetlenül sokat beszélgetünk a témáról, és szerencsére hatalmas egyetértés van köztünk: a gyerek körüli feladatokat fele-fele arányban végezzük majd, ám ez soha nem is volt igazán kérdés, hiszen a férjem most is mindenben ott segít nekem, ahol csak tud.