Kétezer meztelen emberrel indult hajókirándulásra a férfi – élményeiről mesélt

Időként elgondolkozik az ember, hogy míg ő éppen eszik, dolgozik vagy ezt a cikket olvassa, vajon mit csinálhat a maradék bő nyolcmilliárd társa. Sokan ebben a pillanatban születnek meg, mások egy szerettük temetésén állnak, vannak, akik a boldogító igent mondják ki, néhány kilométerrel arrébb pedig válási papírokat írnak alá, és szinte a végtelenségig (vagyis körülbelül 8 milliárd verzióig) lehetne folytatni a sort, de arra kevesen gondolnak, hogy valahol a Mexikói-öbölben talán éppen most is 2000 ezer ember ruha nélkül sétálgat egy turistahajón.

Egy 67 éves férfi a Redditen osztotta meg névtelenül az élményeit, ő ugyanis egy volt azok közül, akik befizettek a texasi székhelyű Bare Necessities utazási cégen keresztül egy nudista hajóútra – írja a Daily Mail. A feleségével együtt útra kelő férfi hétnapos körutazáson vett részt, hajójuk a floridai Tampából indult, érintve több szárazföldi megállót. Az utazó elárulta, hogy egy ilyen kirándulás tagadhatatlan legnagyobb előnye, hogy lényegesen kisebb csomaggal kell rá készülni, azonban jelezte, hogy ez nem egy swinger összejövetel volt. Az elindulás után körülbelül fél órával szabadulhatnak meg az utasok az őket szorító textilektől, és a következő kikötő elérése előtt ugyanannyi idő áll rendelkezésükre, hogy újra polgáribb külsőt öltsenek. A személyzet tagjai nem kötelesek levetni a ruháikat, illetve az étkezéseknél az utasoknak is illett magukra kapniuk valamit. A férfi arról is mesélt, hogy zömében amerikaiak szálltak a hajóra, de akadtak néhányan Európából és Ausztráliából is. A Redditen megszólaló utas szerint az utazóközönséget tekintve

20 százalék vonzó, 20 százalék átlagos, 60 százalék nem volt vonzó külsejű;

lényegesen kevesebb fiatal, mint idős ember ment el;

a legtöbben az ötvenes, illetve hetvenes korosztályhoz tartoztak;

valamint testsúly alapján arra következtetett, hogy a körutazásra befizető nudisták és a bőséges étkezéseket kedvelők halmaza közt nagy az átfedés.

A férfi arra is kitért, hogy az etikett betartásáért a személyzet is felelt, és egyáltalán nem tartott attól, hogy valaki titokban lefotózza őt és visszaél a fényképével, valamint a higiénia miatt sem kellett aggódniuk.