Zséda: Az első perctől kezdve ösztönösen érzem az anyaságot

Nőnap alkalmából készített interjút Zsédával a hot! magazin, amit a Bors szemlézett. Ebben az énekesnő a március 8-i ünnephez fűződő gondolatain túl – „ez a nap sokkal többről szól, mint arról, hogy virágot kapunk” – a női szerepekről, illetve az anyaságról is beszélt. Zsédának egy fia van, a most 16 éves Nimród.

„Sosem voltam az a kisgyerekes anyuka, aki a játszótéren ül, és ott megtárgyalja a többi anyukával a gyerekkel kapcsolatos gondolatait. Megbeszéltük ezeket pár barátnőmmel, akiknek a gyerekük egykorú a fiammal, de sosem voltam olyan, aki kiventilálta a problémáit” – fogalmazott az énekesnő, majd így folytatta:

Valahogy az első perctől kezdve ösztönösen érzem az anyaságot: én vagyok az, aki talán a legjobban ismeri a fiamat, megérzem, hogy mi a jó neki, milyen sportot élvezne igazán, milyen iskola illik hozzá a leginkább, milyen nyelv menne neki a legjobban. Sokat tudtam segíteni neki eddig.

Mint mondta, a kamaszkor új szakaszt nyitott az életükben, de most is nagyon jó, bizalmi a viszonyuk a gyerekével. „Sokat beszélgetünk, már amennyit egy kamasz fiú­val lehet” – tette hozzá.

Az énekesnő arról is mesélt, szeretné, ha fia megélné saját önállóságát, hiszen ez neki is fontos volt tizenévesen, de közben arra is ügyel, hogy Nimród tisztában legyen a kötelezettségeivel.