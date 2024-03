50 éve csak Coca-Colát hajlandó inni – állítja magáról egy brazil nyugdíjas, aki korábban már a Covidot is legyőzte

Egy 70 éves brazil nyugdíjas, Roberto Pedreira azt állítja magáról, hogy annyira utálja a vizet, hogy már 50 éve egy csepp vizet sem ivott, és helyette inkább kizárólag Coca-Colát, vagy az utóbbi időben inkább Coke Zero-t fogyaszt – számolt be a Daily Star.

Olyannyira, hogy saját bevallása szerint még az orvosait is meggyőzte, hogy üditővel vehesse be a gyógyszereit, akik először értetlenül álltak a különös szokása előtt, amikor kórházba került koronavírus-fertőzéssel.

„50 éve nem iszom vizet. Nem szeretem a vizet. Minden orvos, akihez járok, a vizet ajánlja, de én még a kardiológusommal és az endokrinológusommal is szembemenetem. És még a gyógyszereimet is kólával veszem be” – nyilatkozta a helyi médiának a nyugdíjas férfi, aki annyira azért félti az egészségét, hogy a Coke Zero 2005-ös megjelenése óta már inkább azt részesíti előnyben.

„Valakinek, aki nem ismeri őt, úgy tűnhet, hogy ez az egész nem igaz, hiszen elég hihetetlenül hangzik. De amióta az eszemet tudom, csak kólát iszik, még a jégkrémhez is” – mesélte az idős úr 27 éves keresztfia, Joao Victor Paixao, majd így folytatta:

Egyszerűen inkább kólát iszik, de vigyáz magára. Mindig minden orvoshoz elmegy, minden gyógyszerét beszedi. Csak az ivás kérdése az, ami nem igazán változik.

Roberto Pedreira egészségére egyébként annyira nem lehet rossz hatással a kólaivási szenvedélye, hiszen a családja szerint a koronavírust is legyőzte, és soha nem volt semmilyen más komoly betegsége sem.

Ugyanakkor az idős férfi a táplálkozási szakértők szerint veszélyes játékot űz.

A hagyományos üdítőitalok, és a nulla cukortartalmú üdítőitalok sem helyettesíthetik a vizet. (…) A hagyományos üdítőitalok cukorban és adalékanyagokban is gazdagok, magas a kalóriatartalmuk, és hozzájárulnak a súlygyarapodáshoz, illetve a vérplazma glükózszintjének emelkedéséhez. Ezzel növelve a cukorbetegség és más krónikus, nem fertőző betegségek kockázatát

– nyilatkozta a kólamániás nyugdíjas története kapcsán egy Greice Furlanetto Arraes nevű brazil táplálkozási szakértő.