Nem látogatták rendesen, ezért alig hagyott valamit unokáira 230 millió forintnyi vagyonából a nagypapa

Frederick Ward Snr 2020-ban, 91 évesen hunyt el, a végrendelete szerint két gyereke, Terry Ward és Susan Wiltshire örökölte az 500 ezer fontos, 230 millió forintos vagyonának jelentős többségét. Elhunyt fia, Fred Jr öt felnőtt lányára viszont csak 23 ezer forintnak megfelelő összeget hagyott, ami családi perpatvart okozott – írta a Sun.

A nagypapa, aki katonaként dolgozott, azzal indokolta a döntését, hogy fájt neki, unokái alig látogatták meg, míg háromszor is kórházba került a tüdeje miatt.

Miután az öt gyerek – Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward and Janet Pett – megtudta, alig örököltek valamit, a bírósághoz fordultak azzal, hogy őket illeti a vagyon harmada elhunyt apjuk után. Szerintük az örökség két fő kedvezményezettje, az életben levő két gyerek, befolyásolta apjukat, hogy megváltoztassa a végrendeletét.

Az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, ahol James Brightwell bíró elutasította a keresetüket. Azzal indokolta döntését, hogy „teljesen racionális” volt a „csalódott” nagypapa döntése, mivel „nagyon korlátozott volt a kapcsolatuk” élete utolsó éveiben, és az unokák bizonyítékai nem győzték meg arról, hogy Terry Ward „kényszerítette” vagy Susan Wiltshire „kontrollálta” volna Frederick Ward Snr-t, hogy megváltoztassa a végakaratát.

A bíró szerint a nagypapa „önálló és határozott elméjű” volt, mikor az eredeti végrendeletét – ami a három gyereke között egyenlő arányban osztotta fel a vagyonát, benne a 450 ezer font értékű ingatlanát – átírta.

Az öt nővér apja, Fred Jr 2015-ben hunyt el, ami után a családtagok összevesztek, és az unokák alig találkoztak nagyapjukkal. Mikor a nagypapa végakaratát felolvasta Terry Ward, és átadta az öt unokáknak az egyenként 50 fontot tartalmazó borítékokat, keserű vita tört ki, az erről készült felvételt a bíróságon is lejátszották.

Az unokák a bíróságon arra hivatkoztak, hogy nagyapjuk a 2018-ban, mikor a végleges végrendeletét meghozta, már beteg és „ijedt” ember volt, és komoly befolyással volt rá két életben levő gyermeke. Szerintük „tapintható volt az ellenszenv a család két fele között”. Ügyvédjük azt is felhozta, Terry nagybácsi különösen pikkelt Carol Gowingra, akivel komolyan összevesztek egy ingatlanügy miatt. A tanúik azt mondták a bíróságon, Terry és Susan többször is pénzt kért az apjuktól, volt olyan is, aki azt állította, Terry azt közölte vele, fizikailag bántalmazta az apját, aki ezek után félt a fiától.

A bíró a befolyásolást nem látta bizonyítottnak. Szerinte az igaz, hogy az unokák azért sem látogatták a nagyapjukat a kórházban, mert arról sem tudtak, ott van, de ez annak köszönhető, hogy teljesen megszakadt a kapcsolat a család két fele között. Ebből kifolyólag természetes, ha a nagypapa azokra akarta hagyni a vagyonát, akiket közelebb érzett magához, Terryre és Susanra, aki főállásban a gondozója is volt.

Brightwell a nagypapa keserűségének példájaként felhozta a ritka látogatások mellett azt is, hogy egyik dédunokája esküvőjére se hívták meg, „még egy szelet tortát sem kapott”.

Szerinte „teljesen racionális” döntés volt a nagypapától, hogy megváltoztatta a végrendeletét.

Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnám megérteni a felperesek csalódottságát, amiért lényegében kihagyták őket.

Ugyanakkor, ha hagyományosan az utódaik között egyenlő mértékben szokás a vagyont felosztani, Frederick Ward Snr döntése ettől nem válik ésszerűtlenné, véli a bíró.