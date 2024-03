Szűcs Judith a vőlegényéről: Mellette gondoskodó nő lettem, aki piacra jár, süt-főz, aggódik

Szűcs Judith van a Meglepetés címlapján, és interjút is adott a magazinnak, amiben egyebek mellett vőlegényéről is mesélt. A most hetvenéves énekesnőre a válása után talált rá újra a szerelem.

Véletlenül ismerkedtem meg a bátyám egy lett származású barátjával, aki már 14 éve a párom. Ő akkor jött az életembe, amikor már lemondtam a társról. A vőlegényem civil, ezért nem szoktunk együtt mutatkozni. Nem mentem újból férjhez, de gyűrűs menyasszony vagyok, és úgy élünk, mint egy házaspár

– mondta el Szűcs, majd arról beszélt, miben változott új párja oldalán: