Mit jelent a vaszkuláris öregedés? Avagy ezért fontos a kálium és a magnézium

Modern világunk eredményei mára a megelőző évszázadokkal összehasonlítva is lényegesen hosszabb élettartamot tesznek lehetővé, köszönhetően a tudományos ismereteknek és az ezt követő egészségügyi szolgáltatásoknak. A lehetőség azonban csak az érem egyik oldala, a másikon ott találjuk a különböző környezeti hatásokat, a helytelen életmód és hiányos táplálkozás negatívumait, amelyek számos területen rombolják az egészségünket.

Világszerte és hazánkban is az idő előtti halál vezető okai közé tartoznak a szív- és érrendszeri problémák, amelyek pedig jó része megelőzhető, kordában tartható lenne.

Vaszkuláris öregedés

Közismert tény, hogy a magasvérnyomás csendben, azaz komolyabb tünetek nélkül rombol, a folyamat vége pedig a rettegett szívinfarktus, stroke, a sort hosszan folytathatnánk. Hátterében számtalan különböző ok, illetve ezek együttes hatása állhat, amelyek közül talán kevésbé ismert, de annál fontosabb a vaszkuláris rendszer öregedése.

Az idő múlásával ereink veszítenek rugalmasságukból, vagyis romlik a működésük, ezáltal emelkedik a vérnyomás. A vaszkuláris öregedés végső soron létfontosságú szerveinket is károsítja, sőt, önmagában is a szív- és érrendszeri betegségek, halálozások független kockázati tényezőjének számít. Alapvetően azonban nincs ezzel „gond”, hiszen ez is a természetes, biológiai öregedés része.

A baj akkor kezdődik, ha a vaszkuláris öregedés idő előtt jelentkezik, magyarán az illető életkora még nem indokolná erei rossz állapotát. Ráadásul nemcsak a már említett szív- és érrendszeri rizikót növeli, hanem testszerte előidézhet egyéb öregedési folyamatokat. A háttérben itt is több tényezőt találunk, amelyek jelentős hányada nem független az életmódtól, pontosabban a táplálkozásunktól.

Több káliumot és magnéziumot

A fejlett országokban kiemelkedően magas a nátriumbevitel, elsősorban a túlzott, sokszor „észrevétlen” sófogyasztás miatt – gondoljunk csak a kész- és félkész ételekre. A felesleges nátrium vizet áramoltat az erekbe, ezért többek között nő a vér térfogata, emelkedik a vérnyomás és károsodnak a véredények falai. A nátrium-túlfogyasztás tehát növeli a vérnyomást, és hozzájárul az idő előtti vaszkuláris öregedéshez.

Ezzel ellentétben a magnézium és a kálium hatása pozitív, ám talán nem csodálkozunk rajta: a modern étrendünk túl keveset tartalmaz e két ásványi anyagból. Előbbit a szív őrének is szokták nevezni, javítja az érfalak rugalmasságát, és összességében rendkívül fontos szerepet játszik a keringési rendszer egészségének fenntartásában. A kálium ugyancsak az érfalak lazaságát segít megtartani, emellett pedig gyorsítja a nátrium-anyagcserét.

Kevesebb nátriummal, illetve több magnéziummal és káliummal – akár tudatos táplálkozással, akár étrend-kiegészítőkkel – jelentősen hozzájárulhat az idő előtti vaszkuláris öregedés elkerüléséhez. Javul az érfalak rugalmassága, csökken a vérnyomás (akár 11,5 / 5,5 Hgmm-rel), az érelmeszesedés folyamata is lassul, és végső soron a szív- és érrendszeri betegségek rizikója is kisebb lesz.