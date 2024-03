Mikes Anna Krausz Gáborról: Együtt élünk, ez nem titok

Mikes Anna Krausz Gáborral megnyerte a tavalyi Dancing with the Starst, nem sokkal később pedig kiderült: nemcsak a táncparketten, a magánéletben is egy párt alkotnak. A profi táncos a napokban interjút adott Palik Lászlóéknak, amiben kapcsolatukról is beszélt. Mint mondta, bár korábban nem volt híve annak, hogy nagy nyilvánosság előtt élje a privát életét, a sztárséfért még ezt is vállalta.

Olyan ember vagyok, aki a magánéletét nagyon privátan kezeli. Nekem soha nem volt olyan, hogy kiraktam volna az aktuális barátomat, hogy ő a nagy ő és szelfi, meg nem tudom, micsoda. Soha nem szerettem volna a magánéletemmel felhívni magamra a figyelmet. A következő volt a kérdés – illetve nem is volt kérdés –, szeretem ezt az embert vagy nem. Igen, szeretem, ez ezzel jár együtt, ennyi. Ő ez a csomag, és óriási figyelem van rajtunk

– idézi a Blikk Mikest, aki azt mondja, álomszerű, ami velük történt.

Álomszerű, mese habbal.

A táncművésznő elárulta, hogy párjával már össze is költöztek. A táncműsor előtti és alatti intenzív próbafolyamat során szinte minden percüket együtt töltötték, mostanra azonban kialakult a közös, hétköznapi életük.