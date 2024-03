A D-vitamin túladagolás veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

Részben a D-vitamin túladagolás szövédményei okozták annak a 89 éves brit nyugdíjasnak a halálát, aki a tavaly májusban bekövetkezett tragédia előtt kilenc hónapon át nagy mennyiségben szedett olyan táplálékkiegészítőket, amik D-vitamint tartalmaztak – számolt be a BBC.

David Mitchener halálát a halottkémi jelentés szerint a D-vitamin túladagolás, azaz D-vitamin-toxicitás, illetve az ennek szövődményeként a vér túl magas kalciumszintje miatt kialakuló, csontokat is gyengítő, és vese-, valamint szívproblémákat is okozó hiperkalcémia okozta.

Az idős férfi holttestének boncolásakor kiderült, hogy a szervezetében annyira túltengett a D-vitamin, hogy a vitamin mennyisége a laboratórium által rögzíthető maximális szinten volt, ami egyébként a New York Post szerint több mint a tízszerese a Harvard tudósai által javasolt napi minimális D-vitamin mennyiségnek.

A májusi haláleset után indított vizsgálat decemberben megszülető eredménye pedig a brit közmédia szerint annyira megijesztette Surrey megyei halottkémi hivatal munkatársait, hogy az egészségügyi minisztériumhoz fordultak, hogy tegyék kötelezővé a túlzott D-vitamin fogyasztás kockázataira figyelmeztető feliratok elhelyezését a D-vitamint is tartalmazó táplálékkiegészítők csomagolásának.

„A vitaminkiegészítők túlzott szedése nagyon komoly kockázatokkal és mellékhatásokkal járhat” – figyelmeztetett az ügy kapcsán Surrey helyettes halottkémje, Jonathan Stevens, aki szerint az, hogy a termékek csomagolásán nincsenek megfelelő figyelmeztetések, vagy az adagolásra vonatkozó útmutatások, aggodalomra ad okot, ezért változtatni kellene a gyakorlaton.

Az egészségügyi és szociális minisztérium, és a felügyelete alá tartozó élelmiszerbiztonsági hivatal a részvétnyilvánítás mellett egyelőre csak annyit közölt a halottkémi hivatal jelentésével kapcsolatban, hogy ők is vizsgálatot indítottak, és a dokumentumot elküldték az elhunyt által fogyasztott táplálékkiegészítőt forgalmazó vállalatnak, de majd később fognak csak érdemben reagálni az ügyre.

Az élelmiszerbiztonsági hivatal szóvivője azonban azt is hozzátette, hogy a táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos politikai felelősség nem az ő hatáskörükbe tartozik.

A D-vitamin első számú forrása a napfény, de az olajos halakban, a vörös húsokban, a tojássárgájában és más élelmiszerekben is megtalálható. Az egészséges csontok, az egészséges fogazat és az egészséges izomzat számára is elengedhetetlenül fontos a megfelelő mennyiségű D-vitamin, de mint David Mitchener tragédiája mutatja, azért a D-vitamin fogyasztását is túlzásba lehet vinni.