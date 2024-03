Mindenki azt hitte, Kate Moss sétált a párizsi divathét egyik kifutóján, majd jött a csattanó

A francia Marine Serre divatmárka is képviseltette kollekcióját a párizsi divathéten. Erről természetesen nem kevés felvétel is készült, a modellek közt pedig láthatóan Kate Moss is felvonult.

Csakhogy a közösségi médiában néhányan megkérdőjelezték, hogy valóban Moss látható-e a képeken, videókon. Az ő gyanakvásuk bizonyult igaznak, írja a People. Mert a fentebbi képen Denise Ohnona influenszer látható, aki I am not Kate Moss, azaz Nem én vagyok Kate Moss néven üzemeltet Instagram-oldalt.

A modellre megszólalásig hasonlító influenszer legtöbb tartalmában Mosst utánozza, mindenesetre meglepetésnek számított a a márkával közös akciója.

Mutatjuk a valódi Kate Mosst: