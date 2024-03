Középkori torony vécéjébe szorult egy magyar történész, de egy szemceruza és egy vattapamacs segítségével kiszabadult

A teljes brit média beszámolt a Cambridge-i Egyetem kutatója, dr. Ilkó Krisztina kalandjairól, aki hét órára beszorult egy vastag falakkal és nehéz faajtóval védett, ablak nélküli mosdóba. A 33 éves Ilkó Krisztina a 16. századi filozófus, Erasmus egykori szobájában lakik, és a szobához tartozó fürdőszoba ajtajának reteszét egy vízvezeték-szerelő törte el, aki a zuhanyzót javította, idézte őt a BBC.

Az ajtó csütörtökön záródott be mögötte, és a takarítók csak a következő hétfőn jöttek. Ilkó azt mondta:

A kutatónak még mindig zúzódások vannak a vállán attól, hogy megpróbálta kinyitni az ajtót.

Többszöri próbálkozás után Ilkó Krisztina a MacGyver sorozat iránti gyermekkori rajongását hívta segítségül, hogy kiszabaduljon, és egy szemceruzával és egy pamut fülhallgató-párna segítségével nyitotta ki a zárat. A szemceruzával lenyomta a zárat, a fülhallgatóból pedig kampót készített. Összesen hét óra telt el, mielőtt sikerült kinyitnia az ajtót.

A zárat azóta levették a fürdőszoba ajtajáról. Ilkó Krisztina egyébként középkori történelemmel foglalkozik, egy középkori falfestészetről szóló könyve olvasható magyarul.

The plumber broke the lock in the bathroom and forgot to tell me. I went in, got locked in. The door is solid wood and wouldn’t break. I was stuck for 7 hours (I thought I’d be there for days, as no one could hear). Finally, handpicked the lock with an eyeliner and an ear pick. pic.twitter.com/oDyw73bQ4t

— Dr Krisztina Ilko (@krisztina_ilko) February 23, 2024