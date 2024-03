Egy élet munkáját is pillanatok alatt tönkreteheti az aranyér

Nem túlzás kijelenteni, hogy egy élet munkája van abban, hogy Dávid ma ott tart, ahol. Egy nemzetközi szinten is komoly szereplőnek számító multinacionális cégben övé az egyik szék az igazgatóságban. Ezt a mai napig nem veszi magától értetődőnek, most is minden erejével azon van, hogy a csúcson maradjon és a lehető legjobbat hozza ki saját magából.

Soha nem ismerte a mértéket, nem volt az a mennyiségű feladat, amit ne végzett volna el, beosztottjai és közvetlen kollégái is csodálták, hogy győzi ezt a tempót erővel. Nos, az utóbbi időben Dávid is kénytelen volt azzal szembesülni, hogy talán túlzásokba esett.

Egy hétindító meetingen vett részt társaival, amikor észrevette, hogy valami nem stimmel. Bizonyos ülő helyzetekben a hátsó fertályában szúrást érzett. A megbeszélés végére azt vette észre, hogy alig volt olyan pozíció, amikor nem szúrt. Mégis, ahogy mindig, most is összeszedte magát, és megpróbálta a legjobb testhelyzetet megtalálni, de egyre inkább úgy érezte, nem ura a helyzetnek. Végül nagy levegőt vett és úgy döntött, nem foglalkozik a dologgal, a tüneteket múló kellemetlenségnek ítélte, amire a nap végén már emlékezni sem fog. Az értekezlet után járt egyet és minden rendbe jött. Csakhogy Dávid a hosszabb meetingeken újra és újra szembesült a fájdalommal, ami a megbeszélések végére minden figyelmét elvonta. A fájdalom nemcsak a fizikai komfortját zavarta meg, hanem lelkileg is megterhelte. A mindennapi munka mellett próbált megfelelni a magas elvárásoknak, miközben kicsavart ülőhelyzetekben, fészkelődve próbált koncentrálni.

De az aranyérbetegség – mert Dávidnak kijött az aranyere – nem csak fájdalommal járt. A viszketés és az égő érzés tovább rontotta a helyzetét. Az állandó kellemetlenség megnehezítette a munkahelyi közegben való jelenlétét és hatékony működését. A vezetői döntései gyakran késve jöttek és eltértek a megbeszéltektől, mert az értekezletek végén alig tudott odafigyelni.

Az aranyér problémák miatt ráadásul Dávid legnagyobb fegyvere, a magabiztossága is csorbát szenvedett. Míg korábban büszkén irányította a céget és motiválta az alkalmazottakat, most úgy érezte, hogy a problémái hátráltatják őt a hatékony vezetésben. A munkatársak előtt egyre kevésbé tudta leplezni a fizikai és lelki kellemetlenségeit, és ez aláásta a vezetői tekintélyét.

Beletelt pár hétbe, míg Dávid belátta, hogy segítséget kell kérnie. Felkereste az orvosát, aki megnyugtatta, hogy ez csak aranyér, amelyet azonban egy kissé elhanyagolt. Vett kenőcsöt és kúpot, amelyek enyhítették a fizikai tüneteket, aminek következtében az önbizalma is visszatért. Innentől kezdve már csak magát ostorozta belül, hogy miért nem kért hamarabb segítséget.

Dávid példája mutatja, hogy a betegségek – mint az aranyér is – nem válogatnak, még a legtapasztaltabb és legambiciózusabb vezetőknek is lehetnek egészségi problémáik, amelyek hatással lehetnek a munkahelyi teljesítményre és a lelki egészségre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mielőbb szembesüljünk a tünetekkel és kérjünk segítséget a probléma kezelésében.

